Marcelo Gallardo celebró sus 50 años con una fiesta íntima, música en vivo y figuras de River

Entre los saludos que más repercusión generaron apareció el de Rodrigo Mora. El exdelantero uruguayo, uno de los símbolos del ciclo más exitoso de “Muñeco” como entrenador, publicó imágenes del festejo y le dedicó un mensaje. “Gracias por tenerme siempre presente. Te quiero”, escribió. Una frase que los hinchas de River identificaron de inmediato con el vínculo que los unió dentro y fuera de la cancha.