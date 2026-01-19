Marcelo Gallardo celebró sus 50 años con una fiesta íntima, música en vivo y figuras de River

Marcelo Gallardo cumplió 50 años y eligió celebrarlo lejos de los flashes oficiales, pero rodeado de las personas que forman parte de su historia. El entrenador de River organizó una fiesta privada en Buenos Aires, apenas regresó de la pretemporada en Uruguay, y las imágenes del encuentro comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.
El festejo tuvo un clima familiar y cercano. Su esposa, Geraldine La Rosa, fue quien compartió gran parte de las postales. Abrazos, sonrisas, brindis y una torta de cuatro pisos que se robó buena parte de la atención; decorada con bengalas y acompañada por copas de champagne, marcó el momento central de la noche.
Gallardo estuvo acompañado por sus hijos, que ocuparon un lugar protagónico durante la celebración. La escena reforzó el tono íntimo de un cumpleaños que, pese a tratarse de una figura pública del fútbol argentino, se vivió puertas adentro.
Entre los saludos que más repercusión generaron apareció el de Rodrigo Mora. El exdelantero uruguayo, uno de los símbolos del ciclo más exitoso de “Muñeco” como entrenador, publicó imágenes del festejo y le dedicó un mensaje. “Gracias por tenerme siempre presente. Te quiero”, escribió. Una frase que los hinchas de River identificaron de inmediato con el vínculo que los unió dentro y fuera de la cancha.
La lista de invitados también incluyó a otros nombres ligados al club. Juanfer Quintero, que coincidió en la fecha de su cumpleaños, y Jonatan Maidana formaron parte del encuentro, junto a integrantes de Bersuit Vergarabat, la banda encargada de protagonizar la gran sorpresa de la noche.
El cierre fue musical. Con un show en vivo, Bersuit interpretó “Un pacto” y convirtió el salón en una pista. Fue el broche de una celebración que mezcló recuerdos personales, referencias futboleras y un clima distendido que se reflejó en cada imagen.
También hubo espacio para las chicanas. Entre el cotillón circularon gorras con inscripciones vinculadas a River y una que decía “Madrid”, en alusión directa a la final de la Copa Libertadores 2018 frente a Boca. Un detalle que no pasó desapercibido entre los hinchas.
El cumpleaños número 50 encontró a Gallardo en un momento particular. Con River recién llegado de la pretemporada, con una victoria por penales ante Peñarol como antesala, y con el inicio del Torneo Apertura en el horizonte. Después de una noche de celebración, el DT volverá a enfocarse en el armado del equipo para el debut frente a Barracas Central.
Así, "Muñeco" celebró medio siglo de vida con una fiesta privada, atravesada por la familia, la amistad, la música y los recuerdos. Un festejo que reflejó el lugar que supo construir a lo largo de los años dentro del fútbol argentino.