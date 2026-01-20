Los bonos en dólares caen en Wall Street y los ADRs se hunden hasta 3,5%

Por otra parte, dentro de los "drives" locales. El Gobierno evalúa avanzar con la reforma laboral aceptando los reclamos fiscales de los gobernadores para asegurar su aprobación legislativa. Las provincias muestran disposición a acompañar cambios laborales —como la primacía del convenio por empresa, límites a la ultraactividad, banco de horas, regulación del derecho de huelga y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral—, pero rechazan una rebaja impositiva que afecte la coparticipación. En este marco, gana fuerza la idea de desdoblar el proyecto y separar el capítulo laboral del fiscal.