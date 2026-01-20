¿Qué gobernadores se alinean con Javier Milei para avanzar con la reforma laboral?

Javier Milei avanza en la construcción de apoyos entre los gobernadores para impulsar su reformalaboral, iniciativa apoyada también por los empresarios del país.
En las últimas semanas, dirigentes del radicalismo y de fuerzas provinciales comenzaron a manifestar su predisposición a acompañar la iniciativa del oficialismo, aunque con distintos matices. En la Casa Rosada leen estos movimientos con optimismo, luego de que el mandatario libertario firmara la convocatoria a sesiones extraordinarias antes de viajar a Davos, consignó el diario "Ámbito".
Al igual que durante el tratamiento del Presupuesto 2026, el oficialismo nacional volvió a activar una estrategia territorial para sumar voluntades. Diego Santilli se puso al frente de las gestiones políticas y retomó las recorridas por las provincias con el objetivo de consolidar respaldos legislativos para la agenda de reformas. En esta nueva ronda, el ministro del Interior ya mantuvo encuentros con los gobernadores de Chubut (IgnacioTorres), Chaco (Leandro Zdero), Mendoza (Alfredo Cornejo), San Juan (Marcelo Orrego) y Salta (Gustavo Sáenz), de donde se llevó señales favorables para el debate en la Cámara alta.
En Balcarce 50 destacan especialmente los compromisos obtenidos en cuatro de esos distritos, que consideran claves para el futuro del proyecto. La expectativa oficial es ampliar ese respaldo en los próximos días, cuando Santilli continúe su agenda federal con nuevas reuniones en la Patagonia y el Litoral.
El próximo destino será Neuquén, donde gobierna Rolando Figueroa, quien ya adelantó que aprovechará el encuentro para plantear reclamos pendientes a la Nación. Entre ellos, la coparticipación del impuesto a los combustibles, una demanda consensuada el año pasado por los 24 mandatarios provinciales, y la discusión por deudas vinculadas al sistema previsional provincial.