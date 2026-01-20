¿Qué gobernadores se alinean con Javier Milei para avanzar con la reforma laboral?

Al igual que durante el tratamiento del Presupuesto 2026, el oficialismo nacional volvió a activar una estrategia territorial para sumar voluntades. Diego Santilli se puso al frente de las gestiones políticas y retomó las recorridas por las provincias con el objetivo de consolidar respaldos legislativos para la agenda de reformas. En esta nueva ronda, el ministro del Interior ya mantuvo encuentros con los gobernadores de Chubut (IgnacioTorres), Chaco (Leandro Zdero), Mendoza (Alfredo Cornejo), San Juan (Marcelo Orrego) y Salta (Gustavo Sáenz), de donde se llevó señales favorables para el debate en la Cámara alta.