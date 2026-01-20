Secciones
Política

¿Qué gobernadores se alinean con Javier Milei para avanzar con la reforma laboral?

Javier Milei avanza en la construcción de apoyos entre los mandatarios provinciales.

Gustavo Sáenz Gustavo Sáenz
Hace 2 Hs

Javier Milei avanza en la construcción de apoyos entre los gobernadores para impulsar su reformalaboral, iniciativa apoyada también por los empresarios del país. 

En las últimas semanas, dirigentes del radicalismo y de fuerzas provinciales comenzaron a manifestar su predisposición a acompañar la iniciativa del oficialismo, aunque con distintos matices. En la Casa Rosada leen estos movimientos con optimismo, luego de que el mandatario libertario firmara la convocatoria a sesiones extraordinarias antes de viajar a Davos, consignó el diario "Ámbito". 

Al igual que durante el tratamiento del Presupuesto 2026, el oficialismo nacional volvió a activar una estrategia territorial para sumar voluntades. Diego Santilli se puso al frente de las gestiones políticas y retomó las recorridas por las provincias con el objetivo de consolidar respaldos legislativos para la agenda de reformas. En esta nueva ronda, el ministro del Interior ya mantuvo encuentros con los gobernadores de Chubut (IgnacioTorres), Chaco (Leandro Zdero), Mendoza (Alfredo Cornejo), San Juan (Marcelo Orrego) y Salta (Gustavo Sáenz), de donde se llevó señales favorables para el debate en la Cámara alta.

En Balcarce 50 destacan especialmente los compromisos obtenidos en cuatro de esos distritos, que consideran claves para el futuro del proyecto. La expectativa oficial es ampliar ese respaldo en los próximos días, cuando Santilli continúe su agenda federal con nuevas reuniones en la Patagonia y el Litoral.

El próximo destino será Neuquén, donde gobierna Rolando Figueroa, quien ya adelantó que aprovechará el encuentro para plantear reclamos pendientes a la Nación. Entre ellos, la coparticipación del impuesto a los combustibles, una demanda consensuada el año pasado por los 24 mandatarios provinciales, y la discusión por deudas vinculadas al sistema previsional provincial.

Temas Unión Cívica RadicalSaltaSan JuanMendozaChacoChubutDiego SantilliGustavo Saenz
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Viajar a Cafayate, una travesía con precaución: el estado de la Ruta 68 tras las fuertes tormentas en Salta

Viajar a Cafayate, una travesía con precaución: el estado de la Ruta 68 tras las fuertes tormentas en Salta

Lo más popular
Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos
1

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: No fue falta de obras, fue la naturaleza
2

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: "No fue falta de obras, fue la naturaleza"

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión
3

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?
4

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán
5

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

Las imágenes hablan por sí solas: el agua se llevó casi 200 metros de la ruta 321 en Lules
6

Las imágenes hablan por sí solas: el agua se llevó casi 200 metros de la ruta 321 en Lules

Más Noticias
Lluvias en Tucumán: “Hay evacuados, personas aisladas y un desaparecido, pero la situación está contenida”

Lluvias en Tucumán: “Hay evacuados, personas aisladas y un desaparecido, pero la situación está contenida”

La intendenta de Lules volvió a reclamar por obras estructurales: “¿De qué sirve potenciar el turismo si el río vuelve y se lleva todo?”

La intendenta de Lules volvió a reclamar por obras estructurales: “¿De qué sirve potenciar el turismo si el río vuelve y se lleva todo?”

Emergencia por lluvias en Tucumán: cómo se reforzó la asistencia a los damnificados y cuáles son las zonas críticas

Emergencia por lluvias en Tucumán: cómo se reforzó la asistencia a los damnificados y cuáles son las zonas críticas

Tucumán, bajo el agua: “La única ruta intransitable hoy es la 321 en la quebrada de Lules”, dijo Nazur

Tucumán, bajo el agua: “La única ruta intransitable hoy es la 321 en la quebrada de Lules”, dijo Nazur

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: No fue falta de obras, fue la naturaleza

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: "No fue falta de obras, fue la naturaleza"

Sesiones extraordinarias del Congreso: el Gobierno de Javier Milei acelera la negociación por los votos

Sesiones extraordinarias del Congreso: el Gobierno de Javier Milei acelera la negociación por los votos

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

“Háganse cargo y trabajen para sacar a Tucumán del atraso”

“Háganse cargo y trabajen para sacar a Tucumán del atraso”

Comentarios