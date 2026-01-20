Sesiones extraordinarias del Congreso: el Gobierno de Javier Milei acelera la negociación por los votos

En una decisión que busca consolidar el ritmo de transformaciones estructurales, el presidente Javier Milei formalizó la convocatoria al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias para el próximo mes de febrero. El Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada de ayer, establece que la actividad legislativa se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires entre el 2 y el 27 de dicho meses, marcando la segunda instancia de trabajo parlamentario fuera del período ordinario en lo que va de su gestión.