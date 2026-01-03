La industria no repunta: acumula cinco meses de caída

La industria argentina continúa atravesando un panorama delicado y no logra encaminarse hacia una recuperación sostenida. La actividad acumula cinco meses consecutivos en baja y se ubica cerca de un 9% por debajo de los niveles de 2023, a pesar de exhibir una mejora interanual del 3,1%, de acuerdo con el Balance 2025 del Observatorio de Actividad Industrial de la UTN Buenos Aires. Aunque el registro interanual muestra un leve repunte, no resulta suficiente para revertir el deterioro del entramado productivo. En recorridas por plantas fabriles y en el intercambio con industriales se repiten señales de enfriamiento: menor volumen de producción, reducción de turnos, equipos fuera de uso y un clima de incertidumbre sobre la continuidad de la actividad. De cara a este año, el Observatorio prevé que actividades como energía, alimentos y transporte liviano podrían sostener un desempeño positivo. Sin embargo, la mayor apertura de importaciones introduce un alto nivel de incertidumbre para sectores sensibles como textiles, electrodomésticos, metalmecánica y la industria automotriz local.