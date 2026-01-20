¿Qué le faltó a San Martín para ganar el segundo amistoso frente a Mitre?
En el duelo entre equipos alternativos, el equipo de Yllana igualó 2-2 ante el "Aurinegro" en un partido más combativo que claro. El “Santo” mostró entrega y carácter para reaccionar, aunque sufrió la falta de control y quedó expuesto en varios tramos.
El segundo amistoso entre San Martín y Mitre, que finalizó 2-2, fue un ensayo distinto al primero. Con equipos mayormente alternativos, el partido se volvió más friccionado y desordenado, con un "Santo" combativo, pero lejos de la claridad que había mostrado en el encuentro inicial.
Desde el arranque, Mitre se mostró más enfocado en ataque y apostó a la velocidad como principal recurso. San Martín, en cambio, tuvo dificultades para hacerse dueño de la pelota y le costó imponer condiciones desde la mitad de la cancha. El mediocampo no logró sostener la posesión y sufrió con la velocidad de los delanteros “aurinegros”
Esa falta de control también se reflejó en el retroceso defensivo. Elías López y Nahuel Gallardo fueron muy exigidos por las bandas, mientras que la dupla ofensiva de Marcos Machado y Alan López complicó en reiteradas ocasiones a la zaga del “Santo” conformada por Nicolás Ferreyra y Guillermo Rodríguez. El primer gol de Mitre llegó tras una mala entrega de Laureano Rodríguez, que derivó en la definición de Machado y expuso uno de los principales déficits del equipo: las pérdidas en zonas sensibles.
El tanto pareció desacomodar a San Martín, que por momentos se mostró inconexo y sin respuestas colectivas. El equipo intentó atacar a partir de individualidades, pero la urgencia le jugó en contra y las jugadas no encontraron continuidad. En ese contexto, “Fosa” apareció como el punto más alto en defensa, asumiendo un rol de caudillo para sostener al equipo cuando el partido se tornaba cuesta arriba.
Con el correr del segundo tiempo, Laureano Rodríguez mostró una mejor versión y logró asociarse con Agustín Graneros y Nicolás Castro, aunque sin poder imponer el ritmo del juego. En ataque, el tridente compuesto por Lautaro Ovando, Nicolás “Chuny” Moreno y Aníbal Paz dejó algunos indicios positivos, pero le costó generar situaciones claras.
El empate llegó rápido en el complemento, cuando Laureano Rodríguez aprovechó un centro que quedó suelto en el área y marcó el 1-1. San Martín intentó adelantarse, pero volvió a quedar expuesto por el sector izquierdo y Mitre se puso nuevamente en ventaja con un disparo de Enzo Avaro. Ya sobre el final, Alan Cisnero armó una gran jugada individual y su remate, desviado por Thiago Ferreira, selló el 2-2 definitivo, dejando un cierre competitivo, aunque con varias cuestiones por ajustar.