¿Qué le faltó a San Martín para ganar el segundo amistoso frente a Mitre?

Esa falta de control también se reflejó en el retroceso defensivo. Elías López y Nahuel Gallardo fueron muy exigidos por las bandas, mientras que la dupla ofensiva de Marcos Machado y Alan López complicó en reiteradas ocasiones a la zaga del “Santo” conformada por Nicolás Ferreyra y Guillermo Rodríguez. El primer gol de Mitre llegó tras una mala entrega de Laureano Rodríguez, que derivó en la definición de Machado y expuso uno de los principales déficits del equipo: las pérdidas en zonas sensibles.