Huesen cruzó a Darío Monteros tras las inundaciones

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Huesen sostuvo que los fenómenos climáticos no pueden ser utilizados como excusa ante la situación que atraviesa Tucumán. “Las inclemencias del clima y la naturaleza no son una novedad en Tucumán, es algo que se repite cíclicamente”, expresó, al tiempo que recordó que el funcionario forma parte del gobierno desde hace años y conoce la problemática.