Huesen cruzó a Darío Monteros tras las inundaciones

El diputado nacional por Tucumán, Gerardo Huesen, cuestionó con dureza al ministro provincial Darío Monteros luego de las inundaciones que afectaron a distintos puntos de la provincia, y apuntó contra la falta de planificación y responsabilidad del gobierno provincial.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Huesen sostuvo que los fenómenos climáticos no pueden ser utilizados como excusa ante la situación que atraviesa Tucumán. “Las inclemencias del clima y la naturaleza no son una novedad en Tucumán, es algo que se repite cíclicamente”, expresó, al tiempo que recordó que el funcionario forma parte del gobierno desde hace años y conoce la problemática.
En ese sentido, el legislador remarcó que los trabajos anunciados por el Ejecutivo no alcanzan para revertir una situación estructural. “Meses y meses de trabajo, horas y horas de maquinarias en ríos y canales no solucionan años de abandono y desidia”, afirmó.
Huesen también llamó a asumir responsabilidades políticas y a dejar de minimizar lo ocurrido. “Reconocer errores, hacerse cargo y pedir disculpas sería lo más correcto”, señaló, y aclaró que sus declaraciones no tienen un carácter personal. “No es personal, es sobre el gobierno que usted integra”, concluyó.