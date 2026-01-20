Cuando el río entra a la casa: el otro lado de la crecida que golpeó a García Fernández

El agua, lentamente, se va retirando, pero dejó una marca imborrable. No solo en las paredes, donde el barro señala hasta dónde llegó la crecida del río Lules, sino también en la vida de decenas de familias de la comuna de Manuel García Fernández, que volvieron a enfrentar una escena conocida; y es la de casas anegadas, pérdidas materiales y la angustia de empezar otra vez.