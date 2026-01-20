Yerba Buena abrió la convocatoria para sumar alrededor de 30 nuevos Guardias Urbanos Municipales
La preinscripción se realizará exclusivamente de manera online y estará habilitada del 20 de enero al 27 de febrero de 2026, a través del sitio web oficial www.gumyerbabuena.com, único canal válido para la carga de datos, presentación de documentación y publicación de resultados.
La Municipalidad de Yerba Buena, a través de la Secretaría de Seguridad, abrió la convocatoria para el ingreso a la Guardia Urbana Municipal (GUM), destinada a hombres y mujeres de la provincia de Tucumán con vocación de servicio, responsabilidad y compromiso con la seguridad comunitaria. Actualmente cuenta con más de 130 guardias y planea sumar alrededor de 30 más en este nuevo llamado 2026.
La GUM cumple funciones de prevención, control y asistencia, promoviendo el orden y la convivencia ciudadana mediante una presencia activa en el territorio, la colaboración en emergencias y el acompañamiento permanente a los vecinos, en coordinación con las distintas áreas municipales.
El proceso de selección consta de dos fases. La primera incluye la preinscripción y verificación de documentación, un examen físico y un examen intelectual, ambos con instancia eliminatoria. Quienes superen esta etapa accederán a la segunda fase, correspondiente al Curso de Formación de la Guardia Urbana, con una duración total de cuatro meses.
La formación que los guardias reciben en el ingreso y su constante capacitación a lo largo de sus funciones, los han colocado en el primer lugar respecto a desempeño en seguridad municipal de la provincia.
Desde la Secretaría de Seguridad destacaron que se busca incorporar personal comprometido con el respeto al vecino y dispuesto a afrontar un proceso de formación exigente, orientado a fortalecer la seguridad y mejorar la calidad de vida en la ciudad.