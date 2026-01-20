Yerba Buena abrió la convocatoria para sumar alrededor de 30 nuevos Guardias Urbanos Municipales

La Municipalidad de Yerba Buena, a través de la Secretaría de Seguridad, abrió la convocatoria para el ingreso a la Guardia Urbana Municipal (GUM), destinada a hombres y mujeres de la provincia de Tucumán con vocación de servicio, responsabilidad y compromiso con la seguridad comunitaria. Actualmente cuenta con más de 130 guardias y planea sumar alrededor de 30 más en este nuevo llamado 2026.