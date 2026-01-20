Marino Hinestroza no sería refuerzo de Boca: una oferta del exterior complica su llegada

Desde ese momento, la definición quedó en manos del propio Hinestroza. Y aunque todavía no hubo una confirmación oficial, el futbolista dejó una señal que no pasó desapercibida ya que comenzó a seguir en redes sociales a varios jugadores de Vasco da Gama, entre ellos Lucas Freitas y los colombianos Johan Rojas y Carlos Andrés Gómez. El gesto fue interpretado como un guiño claro hacia el club de Río de Janeiro.