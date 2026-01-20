Marino Hinestroza no sería refuerzo de Boca: una oferta del exterior complica su llegada

Cuando todo parecía encaminado para que Marino Hinestroza se transformara en el primer refuerzo de Boca en 2026, la negociación entró en zona de riesgo. La irrupción de Vasco da Gama, con una propuesta económica superior, cambió el escenario y dejó al "Xeneize" en una posición incómoda.
Atlético Nacional tenía prácticamente acordada la venta del extremo colombiano por U$S 5 millones por el 100% del pase, cifra que Boca había ofrecido y que había sido aceptada de manera informal. Sin embargo, en las últimas horas el club brasileño presentó una propuesta cercana a los seis millones, monto que sedujo al conjunto colombiano y recibió el visto bueno para avanzar.
Desde ese momento, la definición quedó en manos del propio Hinestroza. Y aunque todavía no hubo una confirmación oficial, el futbolista dejó una señal que no pasó desapercibida ya que comenzó a seguir en redes sociales a varios jugadores de Vasco da Gama, entre ellos Lucas Freitas y los colombianos Johan Rojas y Carlos Andrés Gómez. El gesto fue interpretado como un guiño claro hacia el club de Río de Janeiro.
En Boca, la situación generó preocupación. Durante más de un mes, las conversaciones con Atlético Nacional avanzaron lentamente y, cuando todo parecía listo para cerrarse, el club colombiano dejó de responder los últimos contactos formales. Ese silencio abrió la puerta para que Vasco da Gama se metiera de lleno en la negociación y tomara la delantera.
La diferencia económica es uno de los puntos clave. Mientras Boca ofreció cinco millones más una plusvalía del 20%, el conjunto brasileño estaría dispuesto a acercarse a los seis millones y, además, podría garantizarle a Hinestroza un contrato anual muy superior, con un salario que lo ubicaría entre los mejor pagos del plantel.
En el cuerpo técnico "xeneize", Claudio Úbeda esperaba contar con el colombiano desde el inicio de la pretemporada. Lo consideraban una pieza importante para aportar velocidad, desequilibrio y profundidad por las bandas, una de las prioridades del mercado. Hoy, ese escenario aparece cada vez más lejano.
Hinestroza, que fue una de las figuras de Atlético Nacional en 2025, busca dar un salto que le permita mantenerse en el radar de la Selección Colombia. Por eso, además del aspecto económico, también analiza el proyecto deportivo y la posibilidad de tener continuidad en una liga con mayor exposición.