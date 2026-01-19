¿Por qué recomiendan mezclar maicena con bicarbonato?: el truco multiuso para el cuidado personal y el hogar

En el mundo de los trucos caseros, pocos ingredientes son tan subestimados como la maicena y el bicarbonato de sodio. Aunque solemos verlos por separado —uno en la repostería y el otro en la limpieza profunda—, su combinación se volvió tendencia en redes sociales como una solución "dos en uno": una potente mascarilla facial y un aliado infalible para las tareas domésticas.
En los últimos meses, muchos blogs y usuarios de redes sociales destacaron esta combinación de los dos polvos blancos, la cual generaría una sinergia particular. Mientras que la maicena (fécula de maíz) es valorada por sus propiedades calmantes y absorbentes, el bicarbonato actúa como un exfoliante suave que ayuda a equilibrar el pH y eliminar impurezas.
Quienes defienden este preparado aseguran que es la "pasta mágica" para el rostro, ya que ayuda a matificar la piel grasa y aporta una luminosidad inmediata. Sin embargo, su utilidad no termina en la belleza: también es utilizada como una arcilla casera para manualidades y un limpiador de superficies delicadas.
Cómo preparar la mascarilla en casa
Para quienes buscan una alternativa económica a los costosos tratamientos de "skincare", la receta es simple pero requiere precisión:
1. Mezclá dos partes de maicena por una de bicarbonato de sodio.
2. Agregá agua tibia de forma gradual hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos.
3. Para un efecto hidratante, podés sumar una cucharadita de miel, ingrediente rico en antioxidantes y vitaminas.
Aplicación: Se debe colocar una capa fina sobre el rostro limpio (evitando ojos y boca), dejar actuar unos minutos y retirar con abundante agua.
Usos en el hogar: De la limpieza a las artesanías
Si lo que buscás es un limpiador de superficies, solo hace falta diluir más la mezcla con agua. Esta pasta es ideal para remover manchas de grasa en mesadas o azulejos, frotando suavemente con un paño húmedo.
Por otro lado, si se amasa con menos líquido, el compuesto adquiere una consistencia similar a la arcilla, lo que permite moldear figuras que se endurecen al secarse al aire, ideal para proyectos escolares o decoraciones caseras.
Advertencias antes de empezar
Pese a ser productos naturales, los expertos advierten que el bicarbonato puede ser abrasivo para ciertos tipos de piel. Se recomienda realizar una prueba de sensibilidad en el antebrazo antes de aplicarlo en la cara. Asimismo, debe evitarse su uso en pieles irritadas, con acné severo o extremadamente secas para prevenir enrojecimientos.
En el hogar, recordá no aplicarlo sobre maderas sin tratar o superficies de aluminio, ya que podrían mancharse. Como siempre, mantené estas mezclas fuera del alcance de niños y mascotas para evitar ingestas accidentales.