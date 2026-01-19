¿Por qué recomiendan mezclar maicena con bicarbonato?: el truco multiuso para el cuidado personal y el hogar

En el mundo de los trucos caseros, pocos ingredientes son tan subestimados como la maicena y el bicarbonato de sodio. Aunque solemos verlos por separado —uno en la repostería y el otro en la limpieza profunda—, su combinación se volvió tendencia en redes sociales como una solución "dos en uno": una potente mascarilla facial y un aliado infalible para las tareas domésticas.