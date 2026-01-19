Secciones
SociedadActualidad

¿Por qué recomiendan mezclar maicena con bicarbonato?: el truco multiuso para el cuidado personal y el hogar

Distintos usuarios de redes sociales destacaron esta combinación que podría traer múltiples beneficios para la piel, la limpieza y hasta las artesanías del hogar.

Mezclar maicena con bicarbonato puede ser un potente mascarilla facial y un facilitador de las tareas domésticas. Mezclar maicena con bicarbonato puede ser un potente mascarilla facial y un facilitador de las tareas domésticas.
Por Luisina Acosta Hace 51 Min

En el mundo de los trucos caseros, pocos ingredientes son tan subestimados como la maicena y el bicarbonato de sodio. Aunque solemos verlos por separado —uno en la repostería y el otro en la limpieza profunda—, su combinación se volvió tendencia en redes sociales como una solución "dos en uno": una potente mascarilla facial y un aliado infalible para las tareas domésticas.

Vinagre, bicarbonato y agua oxigenada: cómo usar la mezcla casera que limpia, blanquea y desinfecta el hogar

Vinagre, bicarbonato y agua oxigenada: cómo usar la mezcla casera que limpia, blanquea y desinfecta el hogar

En los últimos meses, muchos blogs y usuarios de redes sociales destacaron esta combinación de los dos polvos blancos, la cual generaría una sinergia particular. Mientras que la maicena (fécula de maíz) es valorada por sus propiedades calmantes y absorbentes, el bicarbonato actúa como un exfoliante suave que ayuda a equilibrar el pH y eliminar impurezas.

Quienes defienden este preparado aseguran que es la "pasta mágica" para el rostro, ya que ayuda a matificar la piel grasa y aporta una luminosidad inmediata. Sin embargo, su utilidad no termina en la belleza: también es utilizada como una arcilla casera para manualidades y un limpiador de superficies delicadas.

Cómo preparar la mascarilla en casa

Para quienes buscan una alternativa económica a los costosos tratamientos de "skincare", la receta es simple pero requiere precisión:

1. Mezclá dos partes de maicena por una de bicarbonato de sodio.

2. Agregá agua tibia de forma gradual hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos.

3. Para un efecto hidratante, podés sumar una cucharadita de miel, ingrediente rico en antioxidantes y vitaminas.

Aplicación: Se debe colocar una capa fina sobre el rostro limpio (evitando ojos y boca), dejar actuar unos minutos y retirar con abundante agua.

Usos en el hogar: De la limpieza a las artesanías

Si lo que buscás es un limpiador de superficies, solo hace falta diluir más la mezcla con agua. Esta pasta es ideal para remover manchas de grasa en mesadas o azulejos, frotando suavemente con un paño húmedo.

Por otro lado, si se amasa con menos líquido, el compuesto adquiere una consistencia similar a la arcilla, lo que permite moldear figuras que se endurecen al secarse al aire, ideal para proyectos escolares o decoraciones caseras.

Advertencias antes de empezar

Pese a ser productos naturales, los expertos advierten que el bicarbonato puede ser abrasivo para ciertos tipos de piel. Se recomienda realizar una prueba de sensibilidad en el antebrazo antes de aplicarlo en la cara. Asimismo, debe evitarse su uso en pieles irritadas, con acné severo o extremadamente secas para prevenir enrojecimientos.

En el hogar, recordá no aplicarlo sobre maderas sin tratar o superficies de aluminio, ya que podrían mancharse. Como siempre, mantené estas mezclas fuera del alcance de niños y mascotas para evitar ingestas accidentales.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El gran uso que se le puede dar al romero y que pocos conocen

El gran uso que se le puede dar al romero y que pocos conocen

Cómo evitar llamadas de números desconocidos en WhatsApp: el truco para blindar tu cuenta sin bloquear contactos

Cómo evitar llamadas de números desconocidos en WhatsApp: el truco para blindar tu cuenta sin bloquear contactos

Más que agua fresca: los beneficios de sumar una bruma antioxidante a tu rutina diaria

Más que agua fresca: los beneficios de sumar una bruma antioxidante a tu rutina diaria

Lo más popular
Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico
1

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”
2

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

Cortan el tránsito en el kilómetro 10 de la ruta 307 por los daños que ocasionaron las lluvias
3

Cortan el tránsito en el kilómetro 10 de la ruta 307 por los daños que ocasionaron las lluvias

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca
4

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana
5

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja
6

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja

Más Noticias
¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

Así fue el operativo de máxima seguridad para trasladar a Felipe Sosa, el principal sospechoso del crimen de Érika Álvarez

Así fue el operativo de máxima seguridad para trasladar a Felipe Sosa, el principal sospechoso del crimen de Érika Álvarez

Marcelo Polino le preguntó a Mirtha Legrand en su mesa sobre el romance entre Juana Viale y Macri

Marcelo Polino le preguntó a Mirtha Legrand en su mesa sobre el romance entre Juana Viale y Macri

Alerta naranja por fuertes tormentas: ¿qué provincias están afectadas?

Alerta naranja por fuertes tormentas: ¿qué provincias están afectadas?

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Comentarios