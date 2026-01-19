Alerta bacteriana: el objeto personal que usás a diario y que pone en riesgo tu salud

¿Cómo cuidar tu botella reutilizable?

Para mantener la higiene de una botella reutilizable, los expertos aconsejan lavarla todos los días. El ingeniero Martín Piña, director de la carrera de Ingeniería en Alimentos en UADE, explicó a Infobae que la mejor manera de hacerlo es usando agua caliente y detergente y en ocasiones ocasiones un poco de alcohol para una desinfección adicional. También sugiere el empleo de cepillos o esponjas especiales, ideales para llegar a todas las superficies de la botella. Una técnica eficaz, señaló, es llenarla con agua tibia y detergente, agitarla bien y enjuagar completamente antes de volver a llenarla.