Alerta bacteriana: el objeto personal que usás a diario y que pone en riesgo tu salud

El uso cotidiano de botellas reutilizables en el trabajo o el gimnasio exige la incorporación de una rutina de limpieza profunda para proteger la salud. La humedad persistente en el interior del envase y la composición de ciertos materiales crean el ambiente ideal para el crecimiento de microorganismos dañinos. Sin un lavado frecuente, estos recipientes pasan de ser una opción sostenible a convertirse en un foco de infección para el usuario.
El contacto permanente con las manos y la boca facilita la transferencia de gérmenes hacia la superficie y el interior de la botella. La falta de higiene regular permite que las colonias bacterianas proliferen, especialmente cuando el envase permanece húmedo por largos períodos. De esta manera, el riesgo de contraer enfermedades aumenta en proporción al tiempo que transcurre entre cada lavado, lo que vuelve indispensable el mantenimiento diario del objeto.
¿Qué bacterias pueden desarrollarse?
Un estudio realizado por expertos en tratamiento de agua de la Asociación de Calidad del Agua de EEUU y mencionado por Infobae, reveló qué tipo de patógenos pueden albergar las botellas reutilizables si no se limpian frecuentemente.
Entre los principales hallazgos destacan dos tipos de bacterias: los bacilos y las bacterias gramnegativas. Las bacterias gramnegativas, como la Escherichia coli y la Klebsiella, son conocidas por desencadenar infecciones graves, incluyendo la neumonía. Además, ciertos tipos de bacilos pueden provocar problemas gastrointestinales, generando síntomas como náuseas, vómitos y diarrea.
Otros patógenos que también pueden generarse son el Staphylococcus aureus, que puede habitar en las fosas nasales y la piel de las personas, y las Pseudomonas, capaces de resistir a diversos tratamientos. También se han detectado hongos, y en caso de almacenar líquidos ricos en proteínas como leche o caldo, las botellas pueden incluso favorecer el crecimiento de Salmonela debido a su alto contenido nutritivo para las bacterias.
¿Cómo cuidar tu botella reutilizable?
Para mantener la higiene de una botella reutilizable, los expertos aconsejan lavarla todos los días. El ingeniero Martín Piña, director de la carrera de Ingeniería en Alimentos en UADE, explicó a Infobae que la mejor manera de hacerlo es usando agua caliente y detergente y en ocasiones ocasiones un poco de alcohol para una desinfección adicional. También sugiere el empleo de cepillos o esponjas especiales, ideales para llegar a todas las superficies de la botella. Una técnica eficaz, señaló, es llenarla con agua tibia y detergente, agitarla bien y enjuagar completamente antes de volver a llenarla.
El experto indicó que el tipo de material de la botella es un factor clave. Las botellas hechas para ser reutilizadas suelen ser de plástico, vidrio o acero inoxidable, siendo este último el más recomendado debido a su superficie lisa, que facilita la limpieza y reduce la acumulación de residuos.