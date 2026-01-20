ABB Argentina obtuvo la certificación internacional “Mission to Zero” en su planta de Tucumán

La empresa ABB Argentina, líder global en tecnología de electrificación, automatización y robótica, obtuvo la certificación internacional de sustentabilidad “Mission to Zero” para su planta industrial de Electrificación ubicada en Bella Vista, Tucumán, posicionándola entre las primeras 35 fábricas del mundo en alcanzar este estándar, sobre un total de 170 sitios productivos que ABB posee a nivel global.
La distinción reconoce el desempeño ambiental del establecimiento y su avance hacia operaciones con cero emisiones, en línea con el programa global Mission to Zero™, que fija como objetivo una reducción del 80% de emisiones para 2030 y emisiones netas cero para 2050, tomando como base el año 2019.
Producción sustentable con estándares globales desde Tucumán
Desde la provincia de Tucumán, la planta Bella Vista abastece de productos eléctricos de baja tensión a toda Latinoamérica, manteniendo los mismos estándares de fabricación, calidad y sustentabilidad que ABB aplica en sus centros industriales de todo el mundo.
La certificación fue posible gracias a una inversión superior a los U$S 200.000, destinada a modernizar procesos, mejorar la eficiencia energética e incorporar tecnologías limpias.
En ese sentido, Giselle Somale, Country Holding Officer de ABB Argentina, Uruguay y Paraguay, destacó que “esta certificación refuerza el posicionamiento de ABB como partner tecnológico sustentable clave para los proyectos que se están desarrollando en Argentina, especialmente en sectores como minería y energía, donde la sostenibilidad certificada es un requisito cada vez más relevante”.
Una de las primeras plantas “Zero Waste to Landfill” del país
La planta de Bella Vista se convirtió además en una de las primeras instalaciones industriales de Argentina en obtener la certificación UL2799 “Zero Waste to Landfill”, alcanzando la categoría Silver, con un 91,4% de residuos reutilizados, reciclados o recuperados, evitando su disposición en vertederos.
Este logro se suma a un historial de más de diez años de certificaciones ISO:
ISO 9001 (Calidad)
ISO 14001 (Medio Ambiente)
ISO 45001 (Seguridad y Salud en el Trabajo)
ISO 50001 (Eficiencia Energética)
Energía renovable, electromovilidad y gestión inteligente
El proceso de certificación se apoyó en una estrategia integral de sustentabilidad que incluyó:
Energía 100% renovable: 15% generada por paneles solares propios (90 kWh de capacidad instalada) y 85% provista por energía limpia certificada con I-REC.
Electromovilidad completa: incorporación de carretillas elevadoras eléctricas, puntos de carga y un vehículo utilitario 100% eléctrico para distribución local.
Eficiencia energética: actualización de motores con norma IE4 e iluminación LED en toda la planta.
Gestión digital inteligente: sistema de monitoreo en tiempo real que optimiza consumo, producción y almacenamiento energético mediante algoritmos de aprendizaje automático.
“Este logro es el resultado del trabajo en equipo y del compromiso de ABB con operaciones de cero emisiones”, afirmó Adrián Marras, director regional de Electrificación de la compañía.
Un modelo escalable para la industria argentina
Por su parte, Augusto Cecilia, director de la planta Bella Vista, señaló que el proyecto marca un hito para la provincia y la región:
“Queremos convertir esta experiencia en un modelo de éxito escalable que impulse una transformación profunda en la electrificación de toda la cadena productiva”.
Además, destacó que la ingeniería del sistema solar permite su futura expansión y la posibilidad de inyectar energía al sistema eléctrico local en momentos de menor consumo.
ABB en Argentina: más de 100 años de presencia
Con más de un siglo de trayectoria en el país, ABB cuenta actualmente con más de 500 colaboradores en Argentina. La planta de Bella Vista, con 4.500 m² distribuidos en tres naves y más de 140 empleados, fabrica interruptores termomagnéticos, diferenciales, contactores y capacitores que se exportan a Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Estados Unidos.
La obtención de la certificación “Mission to Zero” consolida a ABB Argentina como referente industrial en sostenibilidad, innovación tecnológica y compromiso ambiental, con impacto directo en el desarrollo productivo local y regional.