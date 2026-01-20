Cómo viajar gratis en colectivo en enero: billeteras virtuales ofrecen reintegros de hasta el 100%

Aún frente a las calurosas temperaturas o las lluvias intensas, el período estival no admite descansos. Quienes aún tienen que continuar su jornada laboral o simplemente trasladarse durante las actividades veraniegas en colectivo, al menos, pueden encontrar un alivio en sus billeteras: distintos monederos virtuales y entidades bancarias habilitaron beneficios que permiten desplazarse en transporte público con devoluciones del 100%.
Si buscás ahorrar durante los viajes de principio de año, las plataformas de bancos y e-wallets ofrecen promociones que te permiten circular gratis durante el mes de enero. Con ofertas sin costos y reembolsos que incluyen el total del pasaje, esta modalidad se consolidó como un incentivo para el uso de pagos digitales en tus traslados.
Las ofertas actuales cubren tanto colectivos como subtes, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, si se utilizan de manera estratégica, representan un alivio sustancial para el presupuesto mensual. Entre las promociones más destacadas de esta temporada, aparecen las de Visa, Naranja X y el Banco Nación, con topes de bonificación que oscilan entre los $5.000 y los $20.000 por usuario.
El beneficio de Visa: $10.000 de ahorro
Si tenés una credencial Visa (ya sea de Débito, Crédito o Prepaga) emitida en el país, podés acceder a un reintegro del 100% del valor de tu pasaje. Esta promoción tiene un límite mensual de $10.000 por plástico y el dinero se acredita automáticamente en tu cuenta en un plazo de 20 a 30 días hábiles.
Para activarlo, debés vincular tu medio de pago a una billetera digital con tecnología NFC (como Google Pay, Apple Pay o MODO Contactless) y pagar acercando tu celular al validador del transporte, dejando de lado por un momento tu tarjeta SUBE física.
Naranja X: la apuesta más fuerte del verano
La entidad financiera lanzó una de las promociones más notorias para este primer mes del año. Ofrece un reintegro total del 100% con un tope mucho más alto: hasta $20.000 por tarjeta. El beneficio es válido para plásticos Visa y Mastercard, tanto de débito como de crédito.
Al igual que en el caso anterior, el pago debe realizarse a través del celular vinculando la tarjeta a Google Pay o Apple Pay. Si pagás con débito, verás la devolución en unos 15 días; si usás crédito, el descuento impactará en tu próximo resumen.
Banco Nación y el pago con QR
Para quienes prefieren evitar el sistema contactless, el Banco Nación ofrece una alternativa práctica: un reembolso total al pagar directamente con código QR. Esta opción es válida siempre que la operación se realice desde la App BNA+ o mediante MODO.
Aunque el tope de ahorro en este caso es de $5.000 por persona, se posiciona como una herramienta ideal para quienes ya son usuarios frecuentes de la entidad pública y buscan sumar un descuento extra antes de que termine el mes.