Cómo viajar gratis en colectivo en enero: billeteras virtuales ofrecen reintegros de hasta el 100%

Las ofertas actuales cubren tanto colectivos como subtes, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, si se utilizan de manera estratégica, representan un alivio sustancial para el presupuesto mensual. Entre las promociones más destacadas de esta temporada, aparecen las de Visa, Naranja X y el Banco Nación, con topes de bonificación que oscilan entre los $5.000 y los $20.000 por usuario.