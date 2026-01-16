Viajar a Cafayate, una travesía con precaución: el estado de la Ruta 68 tras las fuertes tormentas en Salta

Las fuertes precipitaciones provocaron el aumento del caudal del Arroyo San Vicente, lo que dejó a numerosos conductores varados durante la tarde sobre la ruta nacional 68, uno de los principales corredores utilizados para acceder a los Valles Calchaquíes. Tras el temporal, las rutas provinciales y nacionales de Salta permanecen transitables, aunque con extrema precaución, mientras avanzan los trabajos de mantenimiento y reparación en los sectores más afectados. Así lo reflejan los informes oficiales y los relevamientos de medios locales, que advierten sobre calzadas con agua acumulada, sedimentos y banquinas erosionadas.