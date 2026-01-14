Franco Colapinto volvió a Alpine y empezó su preparación para los test de la Fórmula 1

La tarea de estos días será clave para llegar en condiciones a los test de Barcelona, que se disputarán entre el 26 y el 30 de enero y marcarán el primer contacto oficial del equipo con el nuevo A526. Tres días antes, Alpine presentará su monoplaza, que estará motorizado por Mercedes y genera una fuerte expectativa dentro de la escudería por el potencial que podría mostrar en la zona media de la parrilla.