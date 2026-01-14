Franco Colapinto volvió a Alpine y empezó su preparación para los test de la Fórmula 1

Después de las vacaciones, Franco Colapinto volvió a ponerse el casco, aunque esta vez lejos de las pistas. El piloto argentino retomó la actividad en la sede de Alpine, en Enstone, y dio el primer paso formal hacia la temporada 2026 de la Fórmula 1, con una jornada completa de trabajo en el simulador.
El propio Colapinto compartió la postal en sus redes sociales. Sentado en la butaca, con el volante y la pantalla al frente, acompañó la imagen con un mensaje breve y directo: “Día 1!!!!! Vamos!”. Una frase que resumió su entusiasmo por volver al ritmo de competencia y dejar atrás el receso.
La tarea de estos días será clave para llegar en condiciones a los test de Barcelona, que se disputarán entre el 26 y el 30 de enero y marcarán el primer contacto oficial del equipo con el nuevo A526. Tres días antes, Alpine presentará su monoplaza, que estará motorizado por Mercedes y genera una fuerte expectativa dentro de la escudería por el potencial que podría mostrar en la zona media de la parrilla.
Luego de esas pruebas en España, la Fórmula 1 tendrá una breve pausa para ajustes técnicos, antes de encarar los ensayos de pretemporada en Bahrein, programados del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. El calendario se completará con el inicio del campeonato, el 6 de marzo, en el Gran Premio de Australia.
Aunque la imagen de Colapinto en el simulador alimentó la ilusión de verlo en acción de inmediato, distintos reportes indican que en las primeras pruebas privadas en Barcelona Alpine sólo pondrá en pista a Pierre Gasly. El argentino, en principio, aguardará los test oficiales que comenzarán el 26 de enero.
Mientras tanto, en el Circuit de Catalunya ya comenzaron los movimientos logísticos de Alpine, con la llegada de varios camiones del equipo para preparar el escenario de las pruebas. Colapinto ya se puso en marcha desde la fábrica, enfocado en cada detalle previo a una temporada que despierta una expectativa renovada tanto en la escudería como entre los fanáticos argentinos.