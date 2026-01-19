Secciones
Claudio Úbeda habló de todo tras el triunfo de Boca ante Olimpia: la preocupación por Miguel Merentiel y la espera por Marino Hinestroza

El entrenador "xeneize" analizó el cierre de la pretemporada, valoró el funcionamiento colectivo, se refirió al estado físico de sus delanteros y explicó cómo avanza la negociación por el refuerzo colombiano.

EN FOCO. Claudio Úbeda sigue de cerca el rendimiento de Boca en el amistoso ante Olimpia, en San Nicolás, a una semana del inicio oficial del Torneo Apertura. EN FOCO. Claudio Úbeda sigue de cerca el rendimiento de Boca en el amistoso ante Olimpia, en San Nicolás, a una semana del inicio oficial del Torneo Apertura. Getty Images
Hace 1 Hs

Boca cerró su pretemporada con una victoria, pero Claudio Úbeda eligió mirar más allá del resultado. El 2-1 ante Olimpia, en San Nicolás, le permitió confirmar ideas, sumar minutos en un plantel amplio y, al mismo tiempo, encender una luz de alerta a una semana del inicio oficial del Torneo Apertura.

“Boca siempre tiene que ganar”, remarcó el entrenador en conferencia, sin matices. Para el DT, el amistoso tuvo valor por el funcionamiento y por la posibilidad de rotar nombres. El objetivo fue que la mayor parte del plantel tenga rodaje, especialmente aquellos con más participación en el ciclo.

Úbeda explicó uno de los ejes de su propuesta táctica: la llegada de los volantes al área. Con tres mediocampistas y sin un segundo centrodelantero fijo, el equipo necesita que los interiores rompan líneas y acompañen las jugadas por las bandas. El gol de Tomás Belmonte fue, justamente, un reflejo de esa búsqueda.

La mayor preocupación pasó por Miguel Merentiel. El delantero salió a los 15 minutos por una molestia producto de un golpe. Úbeda indicó que la situación “preocupa y ocupa”. Boca espera los estudios para descartar una lesión mayor, en una posición en la que el plantel viene recuperando piezas y necesita alternativas con urgencia.

Ander Herrera fue otro de los puntos destacados del amistoso. El español volvió a sumar minutos luego de un 2025 atravesado por problemas físicos y el cuerpo técnico eligió llevarlo con cautela. Úbeda valoró su rendimiento, pero ratificó que la prioridad es dosificar cargas. La idea es que, de manera progresiva, tenga mayor presencia en los partidos.

También hubo palabras para Exequiel Zeballos, uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo en el verano. El DT lo ve confiado, en buen nivel y entiende que debe ser una pieza clave. El golpe en el hombro que sufrió ante Olimpia no parece revestir gravedad y el cuerpo técnico confía en que llegará en condiciones al debut.

En el plano del mercado, la situación de Marino Hinestroza sigue sin resolverse. Úbeda confirmó que Boca ya hizo su parte y que ahora resta esperar una respuesta. El deseo es que la definición llegue cuanto antes para que el colombiano pueda sumarse al grupo, aunque el entrenador dejó en claro que trabaja con el plantel disponible.

El ingreso de Lucas Blondel, después de ocho meses, también dejó una buena sensación. El lateral mostró versatilidad al ocupar dos funciones distintas dentro del mismo partido y Úbeda celebró que vuelva a competir por un lugar, luego de un semestre con pocas oportunidades.

Boca, mientras tanto, ya tiene fecha para su estreno oficial. Será el domingo 25 de enero, a las 18.30, frente a Deportivo Riestra, en la Bombonera. Con un equipo en construcción y algunas incógnitas físicas por resolver, el Xeneize comienza a transitar la cuenta regresiva hacia el inicio del Apertura.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsExequiel ZeballosMiguel MerentielLucas BlondelAnder HerreraMarino HinestrozaClaudio Úbeda
