Claudio Úbeda habló de todo tras el triunfo de Boca ante Olimpia: la preocupación por Miguel Merentiel y la espera por Marino Hinestroza

También hubo palabras para Exequiel Zeballos, uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo en el verano. El DT lo ve confiado, en buen nivel y entiende que debe ser una pieza clave. El golpe en el hombro que sufrió ante Olimpia no parece revestir gravedad y el cuerpo técnico confía en que llegará en condiciones al debut.