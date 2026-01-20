Secciones
Video: se incendió una columna de alumbrado público en Concepción y generó alarma en el barrio Independencia

El incidente ocurrió anoche en pasaje Los Naranjos al 700; el desperfecto en el tendido eléctrico obligó a la intervención de personal especializado para evitar mayores riesgos.

Hace 1 Hs

Momentos de tensión se vivieron anoche en el barrio Independencia, en Concepción, cuando una columna de alumbrado público comenzó a arder de manera repentina, lo que generó preocupación entre los vecinos de la zona.

El episodio se registró en pasaje Los Naranjos al 700, donde testigos observaron cómo del poste salían llamas y chispas, presuntamente a raíz de un desperfecto en el tendido eléctrico. Las imágenes del incidente fueron registradas por el periodista Carlos Rosznercki, de Noticias del Interior, y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Ante la situación, se solicitó la intervención de personal especializado para controlar el foco ígneo y evitar que el incidente derivara en consecuencias mayores, especialmente teniendo en cuenta la cercanía de viviendas y el riesgo que implica una falla eléctrica de estas características.

