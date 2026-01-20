Video: se incendió una columna de alumbrado público en Concepción y generó alarma en el barrio Independencia

El episodio se registró en pasaje Los Naranjos al 700, donde testigos observaron cómo del poste salían llamas y chispas, presuntamente a raíz de un desperfecto en el tendido eléctrico. Las imágenes del incidente fueron registradas por el periodista Carlos Rosznercki, de Noticias del Interior, y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.