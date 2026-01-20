Las precipitaciones no cesan: ¿hasta cuándo lloverá en Tucumán?

El jueves la temperatura será aún mayor, por lo que la sensación de agobio por la humedad será superior a la de los primeros días de la semana. El día estará mayormente nublado entre la madrugada y la mañana y hay bajas probabilidades de lluvia. Por la tarde y la noche, sin embargo, ascenderán a 40%, lo que hace mucho más plausibles nuevas tormentas aisladas. La temperatura máxima será de 31 °C.