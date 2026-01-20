Las precipitaciones no cesan: ¿hasta cuándo lloverá en Tucumán?

La actividad en las rutas y caminos de Tucumán funciona de manera extraordinaria de momento, a raíz de las precipitaciones de los últimos días. Autoridades informaron que, mientras las lluvias no se detengan, no podrán implementarse soluciones a los daños más graves causados por el agua, los derrumbes y las crecidas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no hay alertas previstas, aunque sí hay probabilidades de precipitaciones.
Por lo pronto, se anunciaron lluvias y tormentas aisladas para toda la jornada del martes. Por la mañana serán leves, pero por la tarde y la noche tendrán mayor potencia. Las probabilidades de precipitaciones rondarán entre el 10 y el 40% en la capital tucumana. Además, la temperatura máxima del día será de 25 °C y habrá vientos de hasta 22 kilómetros por hora.
Pronóstico para la semana en Tucumán
Según lo anunciado por el SMN, las condiciones respecto a las lluvias serán similares durante toda la semana. Pero, a diferencia de los primeros días, la temperatura irá en ascenso hacia el fin de semana. Los días cálidos propios del verano regresarán, pero las precipitaciones no cesarán. Por el contrario, estarán presentes, por lo menos, hasta el viernes.
El pronóstico indica que este miércoles la temperatura tendrá un cambio abrupto. Las lluvias seguirán presentes, pero en menor cantidad. Se espera que la madrugada transcurra mayormente nublada y que las lluvias se den por la mañana, desde el amanecer. La nubosidad seguirá cubriendo el cielo por el resto del día, pero las probabilidades de precipitaciones descenderán a un 10%.
El jueves la temperatura será aún mayor, por lo que la sensación de agobio por la humedad será superior a la de los primeros días de la semana. El día estará mayormente nublado entre la madrugada y la mañana y hay bajas probabilidades de lluvia. Por la tarde y la noche, sin embargo, ascenderán a 40%, lo que hace mucho más plausibles nuevas tormentas aisladas. La temperatura máxima será de 31 °C.
El viernes, por fin, será el último día de lluvias –según la última actualización del SMN–. La temperatura ascenderá solo un grado, pero habrá tormentas aisladas durante todo el día con vientos de hasta 12 kilómetros por hora. El sol volverá a asomarse entre las nubes recién el domingo.