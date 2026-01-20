Secciones
SociedadClima y ecología

Las precipitaciones no cesan: ¿hasta cuándo lloverá en Tucumán?

Las lluvias persistirán en la provincia durante los próximos días, complicando la situación vial.

Las precipitaciones no cesan: ¿hasta cuándo lloverá en Tucumán? Foto: Comunicación de Tucumán
Por LA GACETA Hace 2 Hs

La actividad en las rutas y caminos de Tucumán funciona de manera extraordinaria de momento, a raíz de las precipitaciones de los últimos días. Autoridades informaron que, mientras las lluvias no se detengan, no podrán implementarse soluciones a los daños más graves causados por el agua, los derrumbes y las crecidas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no hay alertas previstas, aunque sí hay probabilidades de precipitaciones.

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Por lo pronto, se anunciaron lluvias y tormentas aisladas para toda la jornada del martes. Por la mañana serán leves, pero por la tarde y la noche tendrán mayor potencia. Las probabilidades de precipitaciones rondarán entre el 10 y el 40% en la capital tucumana. Además, la temperatura máxima del día será de 25 °C y habrá vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

Pronóstico para la semana en Tucumán

Según lo anunciado por el SMN, las condiciones respecto a las lluvias serán similares durante toda la semana. Pero, a diferencia de los primeros días, la temperatura irá en ascenso hacia el fin de semana. Los días cálidos propios del verano regresarán, pero las precipitaciones no cesarán. Por el contrario, estarán presentes, por lo menos, hasta el viernes.

El pronóstico indica que este miércoles la temperatura tendrá un cambio abrupto. Las lluvias seguirán presentes, pero en menor cantidad. Se espera que la madrugada transcurra mayormente nublada y que las lluvias se den por la mañana, desde el amanecer. La nubosidad seguirá cubriendo el cielo por el resto del día, pero las probabilidades de precipitaciones descenderán a un 10%.

El jueves la temperatura será aún mayor, por lo que la sensación de agobio por la humedad será superior a la de los primeros días de la semana. El día estará mayormente nublado entre la madrugada y la mañana y hay bajas probabilidades de lluvia. Por la tarde y la noche, sin embargo, ascenderán a 40%, lo que hace mucho más plausibles nuevas tormentas aisladas. La temperatura máxima será de 31 °C.

El viernes, por fin, será el último día de lluvias –según la última actualización del SMN–. La temperatura ascenderá solo un grado, pero habrá tormentas aisladas durante todo el día con vientos de hasta 12 kilómetros por hora. El sol volverá a asomarse entre las nubes recién el domingo.

Temas Lluvias de verano 2026 Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

Tiempo en Tucumán: ¿lloverá todo el fin de semana?

Tiempo en Tucumán: ¿lloverá todo el fin de semana?

El NOA bajo alerta por tormentas intensas, granizo y actividad eléctrica

El NOA bajo alerta por tormentas intensas, granizo y actividad eléctrica

Alerta amarilla y naranja por tormentas eléctricas: ¿qué zonás están en riesgo?

Alerta amarilla y naranja por tormentas eléctricas: ¿qué zonás están en riesgo?

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Lo más popular
Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos
1

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: No fue falta de obras, fue la naturaleza
2

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: "No fue falta de obras, fue la naturaleza"

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión
3

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?
4

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán
5

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

“Háganse cargo y trabajen para sacar a Tucumán del atraso”
6

“Háganse cargo y trabajen para sacar a Tucumán del atraso”

Más Noticias
La confesión de Fabián Vena sobre su enfermedad: “Tengo la sensación de que esto estuvo ahí siempre”

La confesión de Fabián Vena sobre su enfermedad: “Tengo la sensación de que esto estuvo ahí siempre”

Cambian los subsidios a la energía: cómo saber si perdés el beneficio

Cambian los subsidios a la energía: cómo saber si perdés el beneficio

“No quiero reconciliarme”: el martirio de Brooklyn Beckham, alejado y enojado con su familia

“No quiero reconciliarme”: el martirio de Brooklyn Beckham, alejado y enojado con su familia

El verdadero vestido que hizo famoso a Valentino no era rojo: la historia detrás del mito

El verdadero vestido que hizo famoso a Valentino no era rojo: la historia detrás del mito

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Comentarios