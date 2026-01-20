Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

De acuerdo con el aviso oficial, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual”. Los fenómenos atmosféricos llegarían en la noche de hoy y volverían a presentarse en el cierre de la jornada de mañana.