Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Diversas localidades del NOA aún no pudieron recuperarse de las inclemencias del tiempo que no da tregua en esta última semana de enero de 2026. Crecidas de ríos, rutas cortadas, accidentes viales y calles anegadas afectan a la región que todavía continúa bajo alerta amarilla por tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tras días de actividad eléctrica, lluvias intensas y hasta caída de granizo.
Nuevamente, el SMN dio aviso de que Salta y Jujuy se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla por precipitaciones. En estos últimos días, ambas provincias —sumadas a Tucumán— sufrieron la caída de abundante agua que provocó estragos y puso en peligro la vida y los bienes materiales. Para este nivel de advertencia, se recomienda seguir las instrucciones que proporciona la entidad meteorológica.
Las zonas afectadas por la alerta amarilla
Tanto el oeste de Salta —donde se encuentran las zonas puneñas de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos— como la Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi en Jujuy, serán los sectores más golpeados por el temporal, según el organismo nacional.
De acuerdo con el aviso oficial, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual”. Los fenómenos atmosféricos llegarían en la noche de hoy y volverían a presentarse en el cierre de la jornada de mañana.
Recomendaciones ante las intensas tormentas
Estos eventos meteorológicos son capaces de causar daños e interrumpir momentáneamente las actividades cotidianas. Ante este escenario, el SMN puso a disposición medidas para resguardarse:
1. Evitá salir de tu hogar si no es necesario.
2. No saques la basura y asegurate de limpiar desagües y sumideros.
3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.