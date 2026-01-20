Secciones
Las lluvias no darían tregua a Tucumán este martes 20 de enero

El pronóstico advierte que hay probabilidades de tormentas durante la tarde y la noche.

Lluvia en el microcentro de la capital. LA GACETA / MATÍAS VIEITO (ARCHIVO) Lluvia en el microcentro de la capital. LA GACETA / MATÍAS VIEITO (ARCHIVO)
Hace 2 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 20 de enero una jornada marcada por la nubosidad, la humedad extrema y la probabilidad de precipitaciones aisladas en Tucumán. Durante las primeras horas del día, la temperatura se ubica en 19,1°C, con cielo cubierto y presencia de neblina, lo que reduce levemente la visibilidad.

Según el reporte actualizado a las 7 de la mañana, la humedad alcanza el 99%, mientras que la presión atmosférica es de 962,8 hPa. El viento sopla desde el sector sur a 6 km/h y la visibilidad es de 8 kilómetros. El sol salió a las 06:45 y se espera que se oculte a las 20:18.

Pronóstico para hoy

Para el resto de la jornada, el SMN prevé una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 25°C.

Durante la mañana, podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación estimada entre el 10% y el 40%, y una temperatura cercana a los 20°C.

Por la tarde, el panorama se vuelve más inestable, con tormentas aisladas y una temperatura que alcanzará el pico del día, alrededor de los 25°C. El viento rotará al noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, continuaría la posibilidad de tormentas aisladas, con una temperatura aproximada de 22°C y vientos leves del oeste.

Pronóstico extendido

El pronóstico oficial para los próximos días indica un ascenso gradual de las temperaturas:

Miércoles: mínima de 20°C y máxima de 29°C.

Jueves: mínima de 20°C y máxima de 31°C.

Viernes: mínima de 21°C y máxima de 32°C.

Sábado: mínima de 21°C y máxima de 31°C.

Domingo: mínima de 21°C y máxima de 32°C.

Lunes: mínima de 22°C y máxima de 31°C.

Ante este escenario, se recomienda salir con precaución, especialmente durante la tarde y la noche por la posible actividad eléctrica, y mantenerse informado ante eventuales actualizaciones del pronóstico. La semana se perfila cálida e inestable, con condiciones típicas del verano.


