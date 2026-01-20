Las lluvias no darían tregua a Tucumán este martes 20 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 20 de enero una jornada marcada por la nubosidad, la humedad extrema y la probabilidad de precipitaciones aisladas en Tucumán. Durante las primeras horas del día, la temperatura se ubica en 19,1°C, con cielo cubierto y presencia de neblina, lo que reduce levemente la visibilidad.
Según el reporte actualizado a las 7 de la mañana, la humedad alcanza el 99%, mientras que la presión atmosférica es de 962,8 hPa. El viento sopla desde el sector sur a 6 km/h y la visibilidad es de 8 kilómetros. El sol salió a las 06:45 y se espera que se oculte a las 20:18.
Pronóstico para hoy
Para el resto de la jornada, el SMN prevé una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 25°C.
Durante la mañana, podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación estimada entre el 10% y el 40%, y una temperatura cercana a los 20°C.
Por la tarde, el panorama se vuelve más inestable, con tormentas aisladas y una temperatura que alcanzará el pico del día, alrededor de los 25°C. El viento rotará al noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
Hacia la noche, continuaría la posibilidad de tormentas aisladas, con una temperatura aproximada de 22°C y vientos leves del oeste.
Pronóstico extendido
El pronóstico oficial para los próximos días indica un ascenso gradual de las temperaturas:
Miércoles: mínima de 20°C y máxima de 29°C.
Jueves: mínima de 20°C y máxima de 31°C.
Viernes: mínima de 21°C y máxima de 32°C.
Sábado: mínima de 21°C y máxima de 31°C.
Domingo: mínima de 21°C y máxima de 32°C.
Lunes: mínima de 22°C y máxima de 31°C.
Ante este escenario, se recomienda salir con precaución, especialmente durante la tarde y la noche por la posible actividad eléctrica, y mantenerse informado ante eventuales actualizaciones del pronóstico. La semana se perfila cálida e inestable, con condiciones típicas del verano.