Circular con precaución: actualización del estado de las rutas nacionales y provinciales en Tucumán

Siguen las lluvias: estado de las rutas en Tucumán

Luego de un inicio de semana con decenas de caminos anegados y rutas cortadas al paso, la DPVT publicó su nueva actualización sobre las vías de circulación antes de las 10 de la mañana. Por lo pronto, se dio un nuevo parte sobre el tramo de la ruta 303, que el lunes estuvo cortado durante horas debido a un fatal accidente en el que fallecieron tres jóvenes tucumanos.