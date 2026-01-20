Secciones
Circular con precaución: actualización del estado de las rutas nacionales y provinciales en Tucumán

Vialidad Nacional y Provincial actualizaron el reporte de transitabilidad tras las tormentas del fin de semana.

El corte total en la Quebrada de Lules sobre la ruta 321. El corte total en la Quebrada de Lules sobre la ruta 321. Foto: Santiago Giménez - LA GACETA
Hace 1 Hs

Aunque la alerta meteorológica que atravesó Tucumán el fin de semana cesó, no lo hicieron las lluvias, que continúan afectando los caminos. Las direcciones provincial y nacional de Vialidad informaron cuál es el estado de las rutas este martes 20 de enero a media mañana. En algunos sitios, la calzada presenta complicaciones, mientras que en otros, está liberada.

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán (DPVT) publicó una actualización cerca de las 8 de la mañana con información importante. La dependencia recomendó que, ante la persistencia de las precipitaciones, los conductores circulen con precaución. “Evitar cruzar cursos de agua crecidos”, sugirió también. Es que los ríos llevan un potente caudal por las crecidas.

Siguen las lluvias: estado de las rutas en Tucumán

Luego de un inicio de semana con decenas de caminos anegados y rutas cortadas al paso, la DPVT publicó su nueva actualización sobre las vías de circulación antes de las 10 de la mañana. Por lo pronto, se dio un nuevo parte sobre el tramo de la ruta 303, que el lunes estuvo cortado durante horas debido a un fatal accidente en el que fallecieron tres jóvenes tucumanos.

A poco más de 10 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el tramo de esta ruta provincial, entre Delfín Gallo y Los Ralos, la situación de la calzada se normalizó. Por lo pronto, no hay presencia de agua sobre la ruta, así como tampoco intervención por parte del personal de Vialidad. Se recomienda, de todos modos, avanzar con precaución.

También LA GACETA Play estuvo presente en La Reducción, Lules, donde la ruta 321 está totalmente cortada. La calzada fue arrastrada por la crecida del río en el kilómetro 8, en el tramo entre García Fernández y Los Bulacios.

La DPVT informó antes de las 11, las siguientes actualizaciones:

- Ruta 329: calzada con presencia de agua, totalmente inundada en el tramo de Ciudacita.

- Ruta 322: calzada sin presencia de agua en condiciones transitables entre Campos de Herrera y Bella Vista, kilómetro 6.8.

- Ruta 354 enrripiada: calzada con lagunas de agua en el tramo entre Las Cejas y Piedra Buena. Circular con precaución.

- Ruta 338: árbol afectando el borde de la calzada en el tramo entre Villa Nougués y San Pablo, altura kilómetro 338. Hay equipos de Vialidad interviniendo.

Rutas nacionales cortadas en Tucumán

Vialidad Nacional actualizó su parte informativo pasadas las 9 de la mañana de este martes y anunció algunos cortes y obstrucciones parciales de rutas nacionales. La ruta ex 34 está cortada totalmente en el kilómetro 39, entre la localidad de Piedra Buena y Garmendia, por acumulación de agua sobre la calzada.

Al sur de la provincia, se interrumpió la ruta 38, en el tramo entre Juan Bautista Alberdi y Aguilares. Es un corte parcial sobre el kilómetro 17.31. “Transitable con precaución en el acceso a Juan Bautista Alberdi por obras en ejecución”, informó Vialidad Nacional. El tránsito que circula con sentido norte-sur se desviará por colectora a la altura de C. Lonardi hasta la calle Ricardo Rojas, donde retomará la ruta 38.

En el límite de Juan Bautista Alberdi con Catamarca hay otro corte en el kilómetro 49.61 de la ruta 38. Se recomienda circular con precaución por el cruce de agua sobre la calzada a la altura de La Invernada.

