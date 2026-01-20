Secciones
Cartas de lectores V: los petroglifos perdidos
La búsqueda de los petroglifos extraviados cerca de las ruinas de Quilmes es un tema que nos concierne a todos. Estos valiosos objetos que datan del año 1400 son una parte importante de nuestra historia y cultura, y su desaparición es un golpe para la comunidad. Es fundamental que se tomen medidas para recuperarlos y preservarlos para futuras generaciones. La colaboración entre el Gobierno de Tucumán, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), Interpol y la comunidad indígena es un paso importante en esa dirección. Estas instituciones están trabajando juntas para rescatar los petroglifos que -se cree- fueron sustraídos de la zona de El Carrizal. La comunidad indígena de Tafí del Valle ha expresado su preocupación por la pérdida de estos objetos y ha pedido que se tomen medidas urgentes al respecto. El INAPL, por su parte, inició una investigación para determinar las circunstancias de la desaparición de los petroglifos y para identificar a los responsables. Interpol también se ha unido a la búsqueda, lo que demuestra la importancia que se le dio al tema. Es fundamental que se haga todo lo posible para recobrar estos tesoros y que se haga justicia a nuestra rica herencia. La pérdida de estos objetos culturales es un daño para toda la comunidad.

Rodolfo Ruarte

Las Heras 516

Comentarios