Cartas de lectores III: círculo del magisterio

Existen instituciones públicas dedicadas a la educación y a la cultura que están albergando escuelas artísticas. Como socio del Círculo del Magisterio veo conductas que no corresponden. Aquí funciona la escuela de títeres, pero sufrimos por el pago regular del alquiler desde hace un año, un acto que corresponde a las autoridades. Es inconcebible que se tenga que suplicar y que no atiendan las notas presentadas en tiempo y forma reclamando el alquiler. Solicitamos se resuelva la situación.