Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores III: círculo del magisterio
Hace 6 Hs

Existen instituciones públicas dedicadas a la educación y a la cultura que están albergando escuelas artísticas. Como socio del Círculo del Magisterio veo conductas que no corresponden. Aquí funciona la escuela de títeres, pero sufrimos por el pago regular del alquiler desde hace un año, un acto que corresponde a las autoridades. Es inconcebible que se tenga que suplicar y que no atiendan las notas presentadas en tiempo y forma reclamando el alquiler. Solicitamos se resuelva la situación.

Carlos Rubén Ávila

rubenavila20@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Entidades empresarias saludan el acuerdo con la Unión Europea
1

Entidades empresarias saludan el acuerdo con la Unión Europea

Crónicas tucumanas: La historia de Carmen Vásquez, bandolero y azote del sur de la provincia
2

Crónicas tucumanas: La historia de Carmen Vásquez, bandolero y azote del sur de la provincia

Ser grande también se juega afuera de la cancha: el desafío societario de Atlético y San Martín
3

Ser grande también se juega afuera de la cancha: el desafío societario de Atlético y San Martín

Caos en las rotondas: “yo primero” sobre el bien común
4

Caos en las rotondas: “yo primero” sobre el bien común

5

Cartas de lectores: Solidaridad entre rejas

6

Cartas de lectores II: la farsa, dentro de una tragedia

Más Noticias
Sesiones extraordinarias del Congreso: el Gobierno de Javier Milei acelera la negociación por los votos

Sesiones extraordinarias del Congreso: el Gobierno de Javier Milei acelera la negociación por los votos

El gran secuestro: cómo el celular se llevó nuestra atención

El gran secuestro: cómo el celular se llevó nuestra atención

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

El sospechoso del crimen de Érika Álvarez será imputado por el Ministerio Público Fiscal

El sospechoso del crimen de Érika Álvarez será imputado por el Ministerio Público Fiscal

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

Cartas de lectores: el nombre del aeropuerto

Cartas de lectores: el nombre del aeropuerto

Comentarios