Atención Atlético y San Martín de Tucumán: la AFA extiende el cierre del mercado de pases

La decisión le otorga margen extra a los clubes para cerrar incorporaciones pendientes, en una semana decisiva antes del inicio de las competencias oficiales.

Hace 2 Hs

El mercado de pases del fútbol argentino tendrá una semana más de vida. El cierre, previsto originalmente para este martes 20 de enero, se trasladará al martes 27. La decisión habilita un margen extra para que los clubes terminen de conformar sus planteles de cara al Torneo Apertura y Primera Nacional 2026.

La prórroga llega luego de varios días de especulación y de pedidos formales por parte de distintas instituciones de Primera División, que venían trabajando contra reloj para cerrar operaciones pendientes. Finalmente, la AFA dio luz verde al nuevo plazo, con el mismo esquema reglamentario ya vigente.

Más allá de la extensión general, continúa en pie la ventana especial para los clubes que transfieran futbolistas al exterior. En esos casos, se habilita un cupo adicional para incorporar un reemplazo, sin importar la posición del jugador que emigre.

El reglamento establece, además, que el futbolista de Primera División transferido debe haber figurado en al menos el 25% de las planillas entre el Torneo Clausura 2025 y el actual Apertura 2026.

Con la prórroga confirmada, la presentación de la Lista de Buena Fe se realizará el miércoles 28 de enero, con plazo hasta las 23:59. Allí, los clubes deberán detallar el número de camiseta de cada jugador.

También se ratifica el artículo 205 del Reglamento General de AFA, que obliga a inscribir un mínimo de 20 futbolistas profesionales, de los cuales al menos ocho deben figurar obligatoriamente en cada planilla de partido oficial.

Apertura en marcha y agenda dirigencial

El Torneo Apertura comenzará el jueves 22, con el cruce entre Aldosivi y Defensa y Justicia, en un contexto de mercado todavía activo para todas las instituciones.

En paralelo, el Comité Ejecutivo de la AFA se reunirá la próxima semana en Ezeiza, en su primer encuentro formal del año. Entre los temas previstos aparece la posible amnistía para jugadores sancionados. A diferencia de temporadas anteriores, la postura que se analiza sería otorgar una sola fecha de perdón, dejando sin beneficio a quienes acumulen suspensiones más extensas.

En un año marcado por el calendario mundialista, la extensión del mercado aparece como una decisión clave para un fútbol argentino que todavía sigue en movimiento, incluso cuando la pelota ya está por volver a rodar.

