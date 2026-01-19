Atención Atlético y San Martín de Tucumán: la AFA extiende el cierre del mercado de pases

En paralelo, el Comité Ejecutivo de la AFA se reunirá la próxima semana en Ezeiza, en su primer encuentro formal del año. Entre los temas previstos aparece la posible amnistía para jugadores sancionados. A diferencia de temporadas anteriores, la postura que se analiza sería otorgar una sola fecha de perdón, dejando sin beneficio a quienes acumulen suspensiones más extensas.