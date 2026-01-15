Primera División: así se mueve el mercado de pases y Atlético Tucumán está terminando de darle forma a su plantel

El inicio del torneo Apertura 2025 está cada vez más cerca y los 30 equipos de la Liga Profesional siguen a pleno en el mercado de pases. La idea general es reforzar los planteles para hacer un buen campeonato.
En Tucumán, el foco pasa por Atlético, que ya confirmó incorporaciones y, al mismo tiempo, atraviesa días en los que Hugo Colace comienza a darle forma al nuevo equipo.
ATLÉTICO TUCUMÁN
Altas: Leonel Di Plácido, Martín Benítez, Luis Ingolotti, Gabriel Compagnucci, Ezequiel Ham, Manuel Brondo y Gastón Suso.
Bajas: Damián Martínez, Guillermo Acosta, Kevin López, Matías Mansilla, Juan González, Fausto Grillo, Mateo Bajamich.
DT: Hugo Colace (sigue).
ALDOSIVI
Altas: Lucas Rodríguez, Joaquín Novillo, Esteban Rolón, Alan Sosa, Franco Leys, Axel Werner, Tomás Fernández, Ignacio Chicco, Guillermo Enrique, Federico Laurelli y Rodrigo Márquez.
Bajas: Jorge Carranza, Justo Giani, Gonzalo Mottes, Ayrton Preciado, Tiago Serrago, Tobías Cervera, Marcelo Esponda, Ignacio Guerrico, Yonathan Cabral, Tomás Kummer, Tobías Leiva, Nahuel González, Giuliano Cerato, Franco Rami, Gabriel Paredes y Santiago Laquidaín.
DT: Guillermo Farré (sigue).
ARGENTINOS JUNIORS
Altas: Gino Infantino, Brayan Cortés, Enzo Pérez, Agustín Ávalos Molina y Leandro Fernández.
Bajas: Sergio Romero, Mateo Antoni, Manuel Brondo, Matías Perelló, Lautaro Ovando y Federico Lanzillotta.
DT: Nicolás Diez (sigue).
BANFIELD
Altas: —
Bajas: Damián Díaz, Gabriel Vega, Frank Castañeda, Diego Romero, Julio Furch, Gonzalo Ríos, Joaquín Pombo, Tomás Nasif, Matías González y Agustín Obando.
DT: Pedro Troglio (sigue).
BARRACAS CENTRAL
Altas: Wilfredo Rivera.
Interesan: —
Bajas: Javier Ruiz, Marcos Ledesma, Manuel Duarte, Nahuel Barrios, Iván Tapia, Nicolás Blandi, Facundo Krüger, Siro Rosané, Rodrigo Insúa y Lucas López.
DT: Rubén Darío Insua (sigue).
BELGRANO
Altas: Alcides Benítez, Emiliano Rigoni y Adrián Sánchez.
Bajas: Franco Jara, Jeremías Lucco, Facundo Quignon, Elías López, Lucas Menossi, Lucas Bernabéu, Ignacio Chicco, Aníbal Leguizamón, Agustín Baldi, Tobías Ostchega, Rodrigo Saravia, Lucas Diarte, Gabriel Compagnucci y Tomás Ostchega.
DT: Ricardo Zielinski (sigue).
BOCA
Altas: —
Bajas: Ignacio Miramón, Cristian Lema, Esteban Rolón, Luis Advíncula y Frank Fabra.
DT: Claudio Úbeda (sigue).
CENTRAL CÓRDOBA
Altas: Joaquín Flores, Lucas Bernabéu, Agustín Quiroga, Marco Iacobellis, Horacio Tijanovich, Tiago Cravero, José Gómez, Ezequiel Naya y Lucas Gozález.
Bajas: Lucas Abascia, José Florentín, David Zalazar, Diego Barrera, Nazareno Funez, Juan Pablo Zozaya, Jonathan Galván, Lucas Besozzi, Leonardo Heredia, Matías Perelló, Gonzalo Trindade, Franco Alfonso, Matías Godoy, Iván Pillud, Brian Cufré, Gastón Verón y Favio Cabral.
DT: Lucas Pusineri (nuevo).
DEFENSA Y JUSTICIA
Altas: David Martínez, Rubén Botta, Elías Pereyra y Éver Banega.
Bajas: Enrique Bologna, Tobías Rubio, Josué Reinatti, Roberto León, Rafael Delgado, Kevin Gutiérrez, Emanuel Aguilera, Luciano Herrera, Valentín Larralde, Lucas Ferrerira, Gastón Togni y Lucas González.
DT: Mariano Soso (sigue).
DEPORTIVO RIESTRA
Altas: José Ingratti, Gastón Gómez, Nicolás Watson, Alejo Dramisino, Patricio Madero e Iván López.
Bajas: Pedro Ramírez, Jaime Barceló, Nehuén Montoya, Nahuel Manganelli, Santiago Vera, Braian Guille, Franco Fagúndez, Carlos Guggenheim y Ariel Muñoz.
DT: Gustavo Benítez.
ESTUDIANTES (LP)
Altas: Adolfo Gaich.
Bajas: Leonardo Suárez, Matías Mansilla y Román Gómez.
DT: Eduardo Domínguez (sigue).
ESTUDIANTES (RÍO CUARTO)
Altas: Ezequiel Forclaz, Nicolás Morro, Tomás Ostchega, Tomás Olmos, Fernando Bersano, Renzo Bacchia, Tobías Leiva, Jeremías Ramponi, Siro Rosané, Tomás Castro, Gabriel Alanís, Mateo Bajamich y Matías Valenti.
Bajas: Fabio Vázquez, Lucas Angelini, Agustín Fontana, Brian Olivera, Álvaro Cuello e Ignacio Abraham, Saul Nelle y Facundo Cobos.
DT: Iván Delfino (sigue).
GIMNASIA (LP)
Altas: Ignacio Fernández, Ignacio Miramón, Renzo Giampaoli, Alexis Steimbach y Agustín Auzmendi.
Bajas: Nicolás Garayalde, Luis Ingolotti, Santiago Primante, Alejandro Piedrahita, Juan Manuel Villalba, Bautista Merlini, Norberto Briasco, Jan Hurtado, Alan Sosa, Matías Melluso, Gastón Suso, Juan de Dios Pintado y Guillermo Enrique.
DT: Fernando Zaniratto (sigue).
GIMNASIA (MENDOZA)
Altas: Luciano Paredes, Valentín Simoni, Juan José Franco, Franco Saavedra, Santiago Rodríguez, Esteban Fernández, Ezequiel Muñoz, Nicolás Linares, Julián Ceballos, Norberto Briasco y Tomás Ortiz.
Bajas: Leandro Ciccolini, Facundo Nadalín, Ignacio Antonio, Ismael Cortez, Jeremías Rodríguez Puch, Nicolás Servetto, Gastón Espósito, Lucas Bustos, Federico Torres y Axel Poza.
DT: Ariel Broggi (sigue).
HURACÁN
Altas: Oscar Cortés, Jordy Caicedo y Federico Vera.
Bajas: Ramón Ábila, Agustín Urzi, Matías Tissera, Tomás Guidara, Nicolás Goitea, Hernán De La Fuente, Rodrigo Cabral, Matko Miljevic y Gabriel Alanís.
DT: Diego Martínez (nuevo).
INDEPENDIENTE
Altas: Javier Ruiz, Juan Manuel Fedorco e Ignacio Malcorra.
Bajas: Santiago Salle, Baltasar Barcia, Santiago López, Diego Segovia, Joel González y Federico Vera.
DT: Gustavo Quinteros (sigue).
INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Altas: José Florentín, Emmanuel Gómez Riga, Diego Crego, Tobías Ganduglia, Stéfano Moreyra, Ramiro Macagno, Juan Elordi y Kevin Vázquez.
Bajas: Ezequiel Centurión, Luciano Abecasis, Diego Tonetto, Gonzalo Marinelli, Agustín Lastra, Santiago Flores, Pedro Souto, Thomas Ortega, Tomás Muro, Laureano Rodríguez, Juan Ignacio Barbieri, Mateo Schwartz, Matías Bergara y Santiago Muñoz.
DT: Alfredo Berti (sigue).
INSTITUTO
Altas: Franco Jara, Lautaro Maldonado, Jonathan Galván, Franco Moyano, Gustavo Abregú, Hernán de la Fuente, Nicolás Guerra, Diego Sosa e Iván Erquiaga.
Bajas: Franco Díaz, Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Francis Mac Allister, Juan Franco, Elías Pereyra, Lucas Rodríguez, Nicolás Cordero, Joaquín Papaleo, Joel Canalda, Uriel Guzmán, Nehuén Mendoza, Stéfano Moreyra y Damián Puebla.
DT: Daniel Oldrá (sigue).
LANÚS
Altas: Tomás Guidara, Matías Sepúlveda y Franco Petroli.
Bajas: Armando Méndez, Lucas Acosta, Juan Ramírez, Alexis Canelo, Leonel Cardozo y Ezequiel Muñoz.
DT: Mauricio Pellegrino (sigue).
NEWELL’S
Altas: Gabriel Arias, Nicolás Goitea, Franco García, Walter Núñez, Michael Hoyos, Luciano Herrera, Matías Cóccaro, Bruno Cabrera y Juan Ignacio Ramírez.
Bajas: Darío Benedetto, Éver Banega, Lucas Hoyos, Gonzalo Maroni, Brian Calderara, Josué Colman, Luciano Lollo, Carlos Ordoñez, Lisandro Montenegro y Gaspar Iñiguez.
DT: Favio Orsi y Sergio Gómez (nuevos).
PLATENSE
Altas: Tomás Nasif, Héctor Bobadilla, Juan Gauto, Eugenio Raggio, Santiago Quirós, Maximiliano Amarfil, Leonardo Heredia, Agustín Lagos y Brian Bustos.
Bajas: Ignacio Schor, Rodrigo Márquez, Rodrigo Herrera, Oscar Salomón, Nicolás Orsini, Franco Baldasarra, Edgar Elzialde, Enzo Roldán, Bautista Barros Schelotto y Federico Losas.
DT: Walter Zunino (nuevo).
RACING
Altas: Baltasar Rodríguez, Matías Tagliamonte, Tobías Rubio, Valentín Carboni y Matko Miljevic.
Bajas: Gabriel Arias, Facundo Mura, Luciano Vietto, Agustín Almendra, Ramiro Degregorio, Gastón Gómez, Santiago Quirós, Santino Vera y Johan Carbonero.
DT: Gustavo Costas (sigue).
RIVER
Altas: Fausto Vera, Ezequiel Centurión, Aníbal Moreno, Matías Viña y Tomás Galván.
Bajas: Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Miguel Borja, Federico Gattoni, Joaquín Flores, Franco Alfonso, David Martínez, Tomás Castro Ponce y Jeremías Ledesma.
DT: Marcelo Gallardo (sigue).
ROSARIO CENTRAL
Altas: Jeremías Ledesma, Vicente Pizarro y Gastón Ávila.
Bajas: Santiago López, Juan Manuel Elordi e Ignacio Malcorra.
DT: Jorge Almirón (nuevo).
SAN LORENZO
Altas: Franco Lorenzón.
Pueden irse: Andrés Vombergar, Emanuel Cecchini y Nery Domínguez.
DT: Damián Ayude (sigue).
SARMIENTO
Altas: Javier Burrai, Santiago Salle, Lucas Suárez, Diego Churín, Cristian Zabala, Gastón Arturia, Juan Manuel Cabrera y Junior Marabel.
Bajas: Lucas Pratto, Facundo Roncaglia, Iván Morales, Gastón Sauro, Elián Giménez, Franco Frías, Joaquín Ardaiz, Lucas Acosta, Santiago Rodríguez, José Devecchi y Federico Paradela.
DT: Facundo Sava (sigue).
TALLERES
Altas: Bruno Barticciotto.
Bajas: Javier Burrai, Federico Girotti, Rubén Botta, Juan Camilo Portilla, Nahuel Bustos, Emanuel Reynoso, Joaquín Mosqueira, David Romero y Lucas Suárez.
DT: Carlos Tevez (sigue).
TIGRE
Altas: Tiago Serrago, Santiago López, Joaquín Mosqueira, David Romero y Joaquín Mosqueira.
Bajas: Elías Cabrera, Diego Sosa, Julián López, Héctor Fértoli y Braian Martínez.
DT: Diego Dabove (sigue).
UNIÓN
Altas: Santino Vera y Matías Mansilla.
Interesan: Rodrigo Saravia, Ignacio Malcorra, Renzo Bacchia.
Bajas: Jerónimo Dómina, Matías Tagliamonte, Tomás Durso, Lucas Gamba, Francisco Gerometta, Mauricio Martínez, Ezequiel Cañete y Fernando Díaz.
DT: Leonardo Madelón (sigue).
VÉLEZ
Altas: Lucas Robertone.
Bajas: Thiago Fernández, Agustín Bouzat, Raúl Cabral, Luis Ayala, Kevin Vázquez, Tomás Cavanagh, Tomás Galván, Isaías Andrada y Agustín Lagos.
Pueden irse: Tomás Galván, Imanol Machuca, Francisco Pizzini, Michael Santos.
DT: Guillermo Barros Schelotto (sigue).