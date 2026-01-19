Escándalo en la Copa África: Marruecos denunciará a Senegal ante FIFA y la CAF

La Copa Africana de Naciones ya terminó, pero la final entre Marruecos y Senegal sigue generando consecuencias. La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) anunció que denunciará a la selección campeona ante la FIFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF) por los episodios ocurridos en los minutos decisivos del encuentro disputado en el estadio Príncipe Moulay Abdellah.
El reclamo apunta, puntualmente, a la reacción del conjunto senegalés tras el penal sancionado a favor de Marruecos en el cierre del partido, decisión que llegó luego de un gol anulado de manera polémica a la visita. En señal de protesta, los jugadores de Senegal se retiraron del campo de juego por algunos minutos.
En su comunicado oficial, la federación marroquí sostiene que esa conducta “afectó significativamente el desarrollo normal del partido y el rendimiento de los jugadores”, y remarca que la sanción del penal fue considerada correcta por los expertos. Para Marruecos, ese contexto influyó directamente en el desenlace de la final, que terminó con el fallo de Brahim Díaz desde los doce pasos y, luego, con el gol de Pape Gueye que le dio el título a Senegal.
“La Real Federación Marroquí de Fútbol anuncia que emprenderá acciones legales ante la CAF y la FIFA en relación con la retirada de la selección senegalesa de la final y los acontecimientos posteriores a la decisión del árbitro”, señala el texto difundido por la FRMF.
En el mismo comunicado, la entidad también agradeció el apoyo del público local durante todo el torneo y valoró el acompañamiento a la selección en cada presentación.
Mientras tanto, el reglamento confederativo contempla posibles sanciones para Senegal por los disturbios: multas económicas que podrían oscilar entre 50.000 y 100.000 euros, además de suspensiones para jugadores y cuerpo técnico que impulsaron la retirada del campo, con penas estimadas de entre cuatro y seis partidos. También se analizan eventuales restricciones para el público y para la localía.
Sin embargo, Marruecos tampoco quedaría al margen de las investigaciones. Entre los hechos observados figura un incidente protagonizado por alcanza pelotas, que intentaron quitarle la toalla al arquero senegalés Edouard Mendy durante el alargue.
La final más polémica del certamen continental ahora se trasladó de la cancha a los escritorios. Y el desenlace, esta vez, se definirá lejos del césped.