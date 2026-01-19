Escándalo en la Copa África: Marruecos denunciará a Senegal ante FIFA y la CAF

En su comunicado oficial, la federación marroquí sostiene que esa conducta “afectó significativamente el desarrollo normal del partido y el rendimiento de los jugadores”, y remarca que la sanción del penal fue considerada correcta por los expertos. Para Marruecos, ese contexto influyó directamente en el desenlace de la final, que terminó con el fallo de Brahim Díaz desde los doce pasos y, luego, con el gol de Pape Gueye que le dio el título a Senegal.