Secciones
DeportesFútbol

Escándalo en la Copa África: Marruecos denunciará a Senegal ante FIFA y la CAF

La Federación marroquí cuestiona la retirada del seleccionado senegalés en la final y sostiene que la protesta alteró el desarrollo del partido.

DISTURBIOS. Marruecos apunta contra Senegal por la retirada del equipo en la final del torneo. DISTURBIOS. Marruecos apunta contra Senegal por la retirada del equipo en la final del torneo.
Hace 2 Hs

La Copa Africana de Naciones ya terminó, pero la final entre Marruecos y Senegal sigue generando consecuencias. La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) anunció que denunciará a la selección campeona ante la FIFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF) por los episodios ocurridos en los minutos decisivos del encuentro disputado en el estadio Príncipe Moulay Abdellah.

El reclamo apunta, puntualmente, a la reacción del conjunto senegalés tras el penal sancionado a favor de Marruecos en el cierre del partido, decisión que llegó luego de un gol anulado de manera polémica a la visita. En señal de protesta, los jugadores de Senegal se retiraron del campo de juego por algunos minutos.

En su comunicado oficial, la federación marroquí sostiene que esa conducta “afectó significativamente el desarrollo normal del partido y el rendimiento de los jugadores”, y remarca que la sanción del penal fue considerada correcta por los expertos. Para Marruecos, ese contexto influyó directamente en el desenlace de la final, que terminó con el fallo de Brahim Díaz desde los doce pasos y, luego, con el gol de Pape Gueye que le dio el título a Senegal.

“La Real Federación Marroquí de Fútbol anuncia que emprenderá acciones legales ante la CAF y la FIFA en relación con la retirada de la selección senegalesa de la final y los acontecimientos posteriores a la decisión del árbitro”, señala el texto difundido por la FRMF.

En el mismo comunicado, la entidad también agradeció el apoyo del público local durante todo el torneo y valoró el acompañamiento a la selección en cada presentación.

Mientras tanto, el reglamento confederativo contempla posibles sanciones para Senegal por los disturbios: multas económicas que podrían oscilar entre 50.000 y 100.000 euros, además de suspensiones para jugadores y cuerpo técnico que impulsaron la retirada del campo, con penas estimadas de entre cuatro y seis partidos. También se analizan eventuales restricciones para el público y para la localía.

Sin embargo, Marruecos tampoco quedaría al margen de las investigaciones. Entre los hechos observados figura un incidente protagonizado por alcanza pelotas, que intentaron quitarle la toalla al arquero senegalés Edouard Mendy durante el alargue.

La final más polémica del certamen continental ahora se trasladó de la cancha a los escritorios. Y el desenlace, esta vez, se definirá lejos del césped.

Temas AfricaMarruecosSenegal
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico
1

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”
2

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

Cortan el tránsito en el kilómetro 10 de la ruta 307 por los daños que ocasionaron las lluvias
3

Cortan el tránsito en el kilómetro 10 de la ruta 307 por los daños que ocasionaron las lluvias

Lules, en emergencia por el temporal: el río arrasó la ruta y la intendenta reclamó “inversiones de fondo”
4

Lules, en emergencia por el temporal: el río arrasó la ruta y la intendenta reclamó “inversiones de fondo”

Tragedia en Tucumán: cayó un auto a un canal y murieron tres personas
5

Tragedia en Tucumán: cayó un auto a un canal y murieron tres personas

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca
6

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca

Más Noticias
Tragedia en Tucumán: cayó un auto a un canal y murieron tres personas

Tragedia en Tucumán: cayó un auto a un canal y murieron tres personas

Lules, en emergencia por el temporal: el río arrasó la ruta y la intendenta reclamó “inversiones de fondo”

Lules, en emergencia por el temporal: el río arrasó la ruta y la intendenta reclamó “inversiones de fondo”

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

Cortan el tránsito en el kilómetro 10 de la ruta 307 por los daños que ocasionaron las lluvias

Cortan el tránsito en el kilómetro 10 de la ruta 307 por los daños que ocasionaron las lluvias

Quiero jugar todo el año y estar a la altura: el presente de Luis Ingolotti en el arco de Atlético Tucumán

"Quiero jugar todo el año y estar a la altura": el presente de Luis Ingolotti en el arco de Atlético Tucumán

Los partidos de Argentina en el Mundial 2026 se verán por la TV Pública sin costo para el Estado

Los partidos de Argentina en el Mundial 2026 se verán por la TV Pública "sin costo para el Estado"

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Comentarios