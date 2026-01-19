"Chimy" Ávila y Boca: por qué un llamado de Riquelme podría cambiar su futuro en este mercado de pases

La postura, de todos modos, no es lineal. Bilicich sostuvo que, desde su mirada, este no sería el mercado ideal para que Ávila deje el Betis. Considera que está recuperando continuidad, confianza y minutos, algo que se reflejó en el doblete ante Elche por la Copa del Rey y en su reciente participación como titular frente a Villarreal. Para él, un posible cambio de aire tendría más sentido recién a mitad de año.