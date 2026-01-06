¿"Chimy" Ávila a Boca? En qué situación se encuentran las negociaciones

Mientras Boca transita días de movimientos internos, con posibles salidas y negociaciones abiertas por Marino Hinestroza y Alexis Cuello, en el club comenzaron a circular alternativas para reforzar el frente de ataque de cara a este 2026. En ese contexto, uno de los nombres que llegó a la mesa de la dirigencia es el de Ezequiel “Chimy” Ávila, actualmente con un rol secundario en Real Betis.
El delantero rosarino atraviesa un presente de poca participación en el fútbol español. En la última temporada sumó 19 partidos y apenas dos goles, un registro que refleja su pérdida de protagonismo. Según trascendió, su nombre fue acercado al mundo Boca y quedó bajo análisis, aunque hasta el momento no se avanzó en gestiones formales ni en contactos directos para intentar su contratación.
En el “Xeneize” la prioridad, por ahora, pasa por evaluar el escenario completo: conocer en qué condiciones podría salir de Betis y cuál sería el costo de una eventual operación. Hubo intercambios informales y sondeos preliminares, pero sin decisiones tomadas ni negociaciones activadas. El caso se mantiene en una etapa exploratoria.
Sin embargo, el panorama europeo parece marcar otro destino para Ávila. En España, el diario Marca informó que el atacante está muy cerca de sumarse al Getafe. El acuerdo personal con el jugador estaría prácticamente cerrado y sólo restaría destrabar la salida con el club sevillano, algo que podría resolverse en los próximos días.
Úbeda confía en los delanteros que tiene el plantel "xeneize"
Con ese contexto, hoy la posibilidad de que el “Chimy” llegue a Boca luce lejana en el corto plazo. A eso se suma la postura del cuerpo técnico: Claudio Úbeda no tendría intención de desprenderse de sus centrodelanteros salvo que aparezca una oferta difícil de rechazar, ya que busca sostener competencia interna en una posición sensible. Más allá de las dudas físicas que rodean a Edinson Cavani y del bajón de rendimiento de Milton Giménez, Miguel Merentiel sigue siendo la referencia más confiable del ataque.
Por ahora, el nombre de Ávila quedó anotado en la carpeta, pero el mercado y el tiempo parecen empujar la historia hacia otros rumbos.