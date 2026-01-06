¿"Chimy" Ávila a Boca? En qué situación se encuentran las negociaciones

Úbeda confía en los delanteros que tiene el plantel "xeneize"

Con ese contexto, hoy la posibilidad de que el “Chimy” llegue a Boca luce lejana en el corto plazo. A eso se suma la postura del cuerpo técnico: Claudio Úbeda no tendría intención de desprenderse de sus centrodelanteros salvo que aparezca una oferta difícil de rechazar, ya que busca sostener competencia interna en una posición sensible. Más allá de las dudas físicas que rodean a Edinson Cavani y del bajón de rendimiento de Milton Giménez, Miguel Merentiel sigue siendo la referencia más confiable del ataque.