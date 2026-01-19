Clasificó a un certamen internacional de oratoria y necesita apoyo para poder viajar

Cada año, cientos de jóvenes participan de competencias de oratoria en todo el país, pero solo unos pocos logran destacarse a nivel nacional. Entre ellos está Pilar Muriel Urbina, oriunda de Saavedra, un barrio de la Ciudad de Buenos Aires, que este año representará a la Argentina en el Campeonato Americano de Oratoria.
El certamen se realizará del 13 al 16 de mayo de 2026 en Antigua y Barbuda y reunirá a participantes de toda la región. Para poder viajar, la joven lanzó una campaña de apoyo comunitario.
Un logro que la llevó a lo más alto
Pilar obtuvo su clasificación tras consagrarse campeona del Campeonato Nacional de Oratoria de JCI Argentina, el encuentro más relevante del país dentro de la organización. La edición reunió a más de 90 participantes de distintas provincias y combinó una serie de talleres, conferencias y actividades de formación enfocadas en comunicación, liderazgo y trabajo colaborativo.
El jurado resaltó su desempeño por su capacidad para encarar temas complejos, conectar con el público y sostener sus argumentos con claridad. Ese rendimiento le permitió quedarse con el primer lugar y obtener el pase directo al escenario continental.
Su recorrido dentro de JCI
La joven forma parte de JCI Bahía Blanca, donde inició su camino en la oratoria cuando se mudó para estudiar Abogacía. En la organización encontró un espacio de práctica, acompañamiento y formación que la alentó a tomar confianza frente al público y animarse a competir.
Para ella, representar a la Argentina en un torneo americano no solo es un hito personal: también es una oportunidad para visibilizar el valor de la palabra como herramienta de liderazgo y participación juvenil. Su clasificación también refuerza el trabajo que realizan los distintos capítulos de JCI en el país para promover la formación de jóvenes líderes.
Una campaña para hacer posible el viaje
Aunque el mérito académico y comunicacional ya está conseguido, los desafíos económicos siguen presentes. Los costos de traslado, alojamiento y participación en el certamen son elevados, por lo que Pilar lanzó una campaña para reunir apoyo comunitario. JCI Argentina difundió un llamado a colaborar y acompañar su viaje, dado que no cuenta con financiamiento institucional.
La joven está en búsqueda de sponsors privados, pero también habilitó una vía de aporte individual para cualquier persona que desee ayudar.
Las colaboraciones pueden realizarse a través de transferencias bancarias, y la información necesaria para hacerlo se encuentra disponible en su Instagram, @pilarurbina_.