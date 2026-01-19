No más productos industrializados: cómo hacer tus propias fajitas caseras
Variedad de rellenos Ideales para rellenar con tiras de pollo salteadas, vegetales crocantes, carne desmechada o incluso opciones vegetarianas como legumbres y palta, estas fajitas son la base perfecta para cualquier combinación de sabores.
La cocina tiene algunos comodines que pueden salir a salvar cualquier emergencia culinaria. Pueden salvar desde desayunos y meriendas, hasta almuerzos y cenas. Pero comprarlas, además de que representa un elevado presupuesto, sigue siendo poco saludable. Los especialistas en nutrición recomiendan cada vez más evitar consumir alimentos procesados. La buena noticia es que las fajitas pueden prepararse en unos minutos en casa y con pocos ingredientes.
Aunque el paso de un producto comprado a uno casero puede parecer un cambio demasiado pequeño, este tipo de hábitos son necesarios. Modifican las consecuencias de nuestra alimentación sobre la salud. Permiten optar por ingredientes de calidad, conocidos, sin conservantes ni saborizantes artificiales. Así, la digestión mejora y baja la inflamación.
Fajitas caseras con pocos ingredientes
Preparar fajitas es sencillo y se requiere muy poco tiempo. Un punto a favor es que pueden prepararse en cantidades y guardarse en el freezer para cuando se requieran. Para prepararlas necesitarás solamente cinco ingredientes, que pueden reducirse a cuatro.
El ingrediente principal es la harina. Puede ser 0000, pero preferentemente, integral. Esta es la opción más saludable. También se puede equilibrar, usando un 50% de cada tipo. Se necesitarán también 120 mililitros de agua, dos cucharadas de aceite de oliva y ½ cucharadita de sal para darle más sabor. El ingrediente opcional es el polvo de hornear. Si lo usás, será solamente ½ cucharadita. Este agregado sirve para que las fajitas queden un poco más suaves.
Cómo hacer fajitas caseras y saludables
El primer paso es unir harina y sal en un recipiente. Se debe formar una corona o un volcán. Es decir, debe quedar con forma de montaña con un hueco en el centro donde luego se irán añadiendo los otros ingredientes.
Entibiar el agua para que quede apenas tibia y agregarla de a chorritos en el hueco del “volcán”. Añadir también el aceite y mezclar todo hasta que la masa vaya formándose. Llevar a la mesada y amasar por cinco minutos más hasta que quede lisa y suave.
Separar la masa en ocho bollitos de partes iguales. Darles forma redondeada y estirar con oflador hasta lograr discos amplios y finitos tipo tortilla. Dejar descansar por 20 minutos, tapándolos con un repasador.
Llevar las fajitas a una sartén antiadherente bien caliente y cocer durante uno o dos minutos de cada lado hasta que le aparezcan burbujitas. Se pueden usar en el momento o apilar con separadores de papel manteca. Guardarlas en la heladera hasta tres días o freezar.