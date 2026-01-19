No más productos industrializados: cómo hacer tus propias fajitas caseras

El ingrediente principal es la harina. Puede ser 0000, pero preferentemente, integral. Esta es la opción más saludable. También se puede equilibrar, usando un 50% de cada tipo. Se necesitarán también 120 mililitros de agua, dos cucharadas de aceite de oliva y ½ cucharadita de sal para darle más sabor. El ingrediente opcional es el polvo de hornear. Si lo usás, será solamente ½ cucharadita. Este agregado sirve para que las fajitas queden un poco más suaves.