Secciones
SociedadActualidad

Confirman nuevos casos de la “supergripe” en Córdoba y Corrientes y ya son ocho las provincias afectadas

La mayoría de los pacientes no estaba vacunada y, aunque se descarta por ahora la circulación comunitaria, las autoridades refuerzan las medidas de prevención.

ARCHIVO ARCHIVO
Hace 10 Min

El Instituto Malbrán confirmó la detección de nuevos casos del subclado K de la gripe A (H3N2) en las provincias de Córdoba y Corrientes, que hasta el momento no habían registrado contagios. Con estas incorporaciones, ya son ocho los distritos del país con presencia de esta variante viral, conocida como “supergripe”, que viene generando preocupación por su impacto en el hemisferio norte.

Según el último reporte oficial, el número total de casos confirmados en Argentina asciende a 15, tras sumarse cuatro nuevos contagios a los 11 informados a comienzos de la semana por el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

Uno de los datos que genera mayor alerta es que el 30% de los casos fue detectado en pacientes que ya se encontraban internados por otras patologías, lo que pone de manifiesto la potencial gravedad del virus, especialmente en personas con factores de riesgo.

Además, las autoridades sanitarias advirtieron que la mayoría de los afectados no estaba vacunada contra la gripe. De los primeros 11 casos registrados, nueve no tenían antecedente de vacunación antigripal. Si bien la vacuna actual no está específicamente diseñada para el subclado K, desde el Ministerio de Salud remarcaron que su aplicación reduce significativamente la gravedad de los cuadros y el riesgo de complicaciones.

El mapa de contagios incluye tres casos en la provincia de Buenos Aires; dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; dos en Neuquén; dos en Santa Cruz; dos en Córdoba; dos en Corrientes; uno en Mendoza y uno en Tierra del Fuego.

En el caso de Corrientes, los contagios corresponden a dos mujeres adultas mayores que evolucionan de manera favorable. En tanto, en Córdoba se trata de dos adultos jóvenes con antecedentes de viaje reciente a México y España, quienes fueron atendidos de manera ambulatoria.

Por el momento, las autoridades descartan la circulación comunitaria del virus, ya que los casos continúan siendo limitados y varios están vinculados a viajes al exterior.

En este contexto, el Ministerio de Salud de la Nación reiteró las recomendaciones de prevención, entre ellas mantener el esquema de vacunación al día, realizar un lavado frecuente de manos, ventilar los ambientes, higienizar superficies y aislarse ante la presencia de síntomas respiratorios, especialmente en personas que regresan de países con circulación activa de influenza.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico
1

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”
2

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca
3

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana
4

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja
5

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja

Recuerdos fotográficos: ¿Calores eran los de antes? Así estaba el piletón en 1934
6

Recuerdos fotográficos: ¿Calores eran los de antes? Así estaba el piletón en 1934

Más Noticias
Tras las intensas lluvias, el Comité de Emergencia monitorea rutas y zonas afectadas en Tucumán

Tras las intensas lluvias, el Comité de Emergencia monitorea rutas y zonas afectadas en Tucumán

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

La Anmat prohibió un acondicionador para el cabello por tener ingredientes no permitidos

La Anmat prohibió un acondicionador para el cabello por tener ingredientes no permitidos

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja

Aguilares promete brillar, una vez más, en los corsos

Aguilares promete brillar, una vez más, en los corsos

“Familia por elección”: el reencuentro de una promoción de Buenos Aires en Tafí del Valle

“Familia por elección”: el reencuentro de una promoción de Buenos Aires en Tafí del Valle

Crónicas tucumanas: La historia de Carmen Vásquez, bandolero y azote del sur de la provincia

Crónicas tucumanas: La historia de Carmen Vásquez, bandolero y azote del sur de la provincia

Recuerdos fotográficos: ¿Calores eran los de antes? Así estaba el piletón en 1934

Recuerdos fotográficos: ¿Calores eran los de antes? Así estaba el piletón en 1934

Comentarios