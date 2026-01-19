Confirman nuevos casos de la “supergripe” en Córdoba y Corrientes y ya son ocho las provincias afectadas

El Instituto Malbrán confirmó la detección de nuevos casos del subclado K de la gripe A (H3N2) en las provincias de Córdoba y Corrientes, que hasta el momento no habían registrado contagios. Con estas incorporaciones, ya son ocho los distritos del país con presencia de esta variante viral, conocida como “supergripe”, que viene generando preocupación por su impacto en el hemisferio norte.