A un año y cinco meses de la desaparición de Loan, sus padres exigen que la investigación no se detenga

A un año y cinco meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, sus padres volvieron a levantar la voz para impedir que la Justicia cierre la investigación. Conmovidos pero firmes, María Noguera y José Peña reiteraron su pedido histórico: que el expediente no se detenga hasta encontrar a su hijo. “Yo siento que Loan está vivo”, dijo su mamá frente a la prensa, poco antes de ingresar a una audiencia clave en la Cámara de Casación Penal.