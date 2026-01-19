Murió uno de los directores del clásico de Disney, "El Rey León"

El legado de un pilar de la animación

Bossert describió a Allers como "un artista y cineasta extraordinariamente talentoso, un verdadero pilar del renacimiento de la animación de Disney". Además, agregó cómo era colaborar con el director y destacó su humildad y calidez humana: “Tuve el privilegio de formar parte del equipo de Roger en muchas películas a finales de los 80 y durante los 90”, escribió Bossert. “Y era, sin duda, una de las personas más amables que podrías conocer y con quien trabajar. Llegó a codirigir El Rey León, un éxito fenomenal, pero nunca se le subió a la cabeza… tenía una capacidad de asombro, generosidad y entusiasmo que animaba a todos a su alrededor”.