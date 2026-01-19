Murió uno de los directores del clásico de Disney, "El Rey León"

El Rey León fue una de las producciones que marcaron la cultura cinematográfica y que se convirtió en el clásico entrañable de Disney. Este domingo, falleció uno de los creadores de una de las películas que marcó generaciones. Roger Allers, director de cine de animación nominado al Oscar y al Tony, conocido por dirigir El Rey León, murió el sábado pasado.
Roger Allers murió a los 76 años de manera repentina en su casa de Santa Mónica luego de una breve enfermedad, según informó un portavoz de Disney Animation a The Hollywood Reporter. El colega del director en Walt Disney Company, Dave Bossert, anunció su muerte a través de las redes sociales este domingo, lamentando la pérdida y destacando el talento de su ex compañero.
El legado de un pilar de la animación
Bossert describió a Allers como "un artista y cineasta extraordinariamente talentoso, un verdadero pilar del renacimiento de la animación de Disney". Además, agregó cómo era colaborar con el director y destacó su humildad y calidez humana: “Tuve el privilegio de formar parte del equipo de Roger en muchas películas a finales de los 80 y durante los 90”, escribió Bossert. “Y era, sin duda, una de las personas más amables que podrías conocer y con quien trabajar. Llegó a codirigir El Rey León, un éxito fenomenal, pero nunca se le subió a la cabeza… tenía una capacidad de asombro, generosidad y entusiasmo que animaba a todos a su alrededor”.
El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, recordó a Allers como “un visionario creativo cuyas numerosas contribuciones a Disney perdurarán durante las generaciones venideras”. “Su trabajo contribuyó a definir una era de la animación que sigue inspirando al público de todo el mundo, y estamos profundamente agradecidos por todo lo que le dio a Disney. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y colaboradores”, escribió Iger en un comunicado.
Una trayectoria marcada por los clásicos
Nacido en Nueva York en 1949, pero criado en Arizona, Allers se aficionó a la animación a los cinco años tras ver Peter Pan, de Disney. Empezó en la compañía en Tron (1982) como parte del equipo de storyboard, y luego trabajó como artista de guion gráfico en Oliver y su pandilla (1988), La Sirenita (1989) y Los Rescatistas de Australia (1990), antes de convertirse en jefe de guion de La Bella y la Bestia (1991) y trabajar en Aladdin (1992). También participó en Lilo & Stitch y en la historia de El Emperador y sus Locuras. Además, codirigió Open Season, el primer largometraje de Sony Pictures Animation, con Jill Culton.
En 1994, Allers y Rob Minkoff codirigieron El Rey León, que se convirtió en la película más taquillera de ese año. Fue temporalmente la segunda película más taquillera de todos los tiempos, solo superada por Parque Jurásico. Como relataron desde The Guardian, El Rey León sigue siendo la película de animación dibujada a mano más taquillera de la historia, además de la más vendida en vídeo doméstico, con más de 55 millones de copias vendidas en todo el mundo.
Reconocimientos y éxito en Broadway
Allers y Minkoff ganaron el Globo de Oro a mejor película musical o comedia por El Rey León, y luego Allers escribió la adaptación de Broadway de la misma obra, ganadora del Tony en 1998, junto a Irene Mecchi, que continúa representándose en teatros de todo el mundo