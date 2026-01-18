El saludo de River a Gallardo por sus 50 años

El video difundido por River funcionó no sólo como un saludo de cumpleaños, sino también como un reconocimiento institucional a una figura que marcó un antes y un después en la identidad futbolística del club. Tras una breve experiencia en el Al Ittihad del fútbol árabe durante 2023, Gallardo regresó a Núñez en agosto de 2024 para reemplazar a Martín Demichelis y asumir nuevamente la conducción del equipo.