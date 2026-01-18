El saludo de River a Gallardo por sus 50 años

River Plate celebró los 50 años de Marcelo Gallardo con un video especial difundido a través de sus redes sociales, en el que repasó el extenso y profundo vínculo que une al entrenador con la institución. “50 años cumpliendo en casa. ¡Feliz cumpleaños, Muñeco!”, fue el mensaje del club con el que acompañó las imágenes.
El cumpleaños del DT comenzó, además, con una alegría deportiva. El equipo se impuso 4-2 en la definición por penales frente a Peñarol, luego de empatar sin goles en los 90 minutos del amistoso disputado el sábado, un resultado que le permitió iniciar la jornada con un gesto de alivio en plena etapa de preparación.
Gran parte de la historia personal de Gallardo está ligada a River desde su adolescencia. Debutó oficialmente el 26 de marzo de 1993, con apenas 17 años, y desarrolló una trayectoria como futbolista dividida en tres etapas: entre 1993 y 1999, luego entre 2003 y 2007 y, finalmente, entre 2009 y 2010.
Durante su ciclo como jugador del Millonario disputó 305 partidos, convirtió 70 goles y conquistó ocho títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 1996 y la Supercopa Sudamericana de 1997. Aquel juvenil que vestía la camiseta número 23 se transformó con el tiempo en una de las figuras más influyentes de la historia riverplatense.
En Europa jugó en el AS Mónaco y el París Saint Germain, mientras que en 2008 sumó una temporada en la MLS con el DC United. El cierre de su etapa como jugador se dio en Nacional de Montevideo, en 2011, club en el que decidió retirarse y comenzar inmediatamente su camino como entrenador.
Ese primer paso en los bancos fue exitoso: se consagró campeón en su primera experiencia como director técnico, una señal temprana de lo que vendría luego. Ya como entrenador de River, su impacto fue todavía mayor. Dirigió al equipo entre 2014 y 2022 y regresó en 2024 para iniciar su segundo ciclo al frente del plantel profesional.
En total, Gallardo acumula 503 partidos dirigidos, con 266 triunfos, 127 empates y 110 derrotas, además de 14 títulos obtenidos, una cifra récord para la institución. Entre esos logros se destacan las Copas Libertadores de 2015 y 2018, esta última con la recordada final ante Boca disputada en Madrid.
El video difundido por River funcionó no sólo como un saludo de cumpleaños, sino también como un reconocimiento institucional a una figura que marcó un antes y un después en la identidad futbolística del club. Tras una breve experiencia en el Al Ittihad del fútbol árabe durante 2023, Gallardo regresó a Núñez en agosto de 2024 para reemplazar a Martín Demichelis y asumir nuevamente la conducción del equipo.
Su recorrido con la Selección Argentina también forma parte de su historia. Integró los seleccionados juveniles desde la Sub 17, fue campeón en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995, obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y disputó los Mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002, cerrando su etapa en la Mayor con 44 partidos y 13 goles.