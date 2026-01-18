Un deslizamiento del cerro Hermitte en Chubut obligó a evacuar al menos a 90 familias de sus hogares

Un nuevo y grave deslizamiento de suelo registrado durante la madrugada de este domingo en la ladera sur del cerro Hermitte encendió las alarmas en Comodoro Rivadavia, en Chubut, y obligó a la evacuación urgente de más de 90 familias. El fenómeno provocó el colapso parcial y total de varias viviendas, principalmente en los barrios Sismográfica y El Marquesado, sectores históricamente afectados por la inestabilidad del terreno.