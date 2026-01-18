Un deslizamiento del cerro Hermitte en Chubut obligó a evacuar al menos a 90 familias de sus hogares

Un nuevo y grave deslizamiento de suelo registrado durante la madrugada de este domingo en la ladera sur del cerro Hermitte encendió las alarmas en Comodoro Rivadavia, en Chubut, y obligó a la evacuación urgente de más de 90 familias. El fenómeno provocó el colapso parcial y total de varias viviendas, principalmente en los barrios Sismográfica y El Marquesado, sectores históricamente afectados por la inestabilidad del terreno.
Desde la municipalidad confirmaron que los vecinos de las zonas afectadas del barrio Sismográfica deberán permanecer evacuados por un período mínimo de 48 horas, luego del fuerte movimiento de suelo ocurrido durante la noche del sábado. Según el comunicado oficial del municipio, el desplazamiento se produjo “alrededor de las 23:55” y fue calificado como un evento de gran magnitud en la zona central de la ladera sur del cerro, informó diario Crónica.
La situación demandó la intervención de bomberos, Defensa Civil y equipos municipales, en sectores del barrio Sismográfica, Marquesado y Los Tilos, donde el movimiento del terreno generó grietas, derrumbes parciales y daños estructurales en viviendas.
Las autoridades locales remarcaron que la decisión tiene como único objetivo preservar la seguridad de los vecinos, ante la posibilidad de que el fenómeno continúe.
“Esta medida se adopta ante la posibilidad de que el extremo sureste de la traza afectada permanezca en movimiento, lo que podría seguir afectando a las viviendas del sector y, sobre todo, poner en riesgo la integridad de los vecinos y sus familias”, explicó el gobierno municipal.
ð¨ La emergencia continÃºa en SismogrÃ¡fica y El Marquesado— El Comodorense (@ElComodorense) January 18, 2026
El Cerro Hermitte se les cae encima a las familias del barrio, destruyendo todo a su paso.
ð LeÃ© mÃ¡s en https://t.co/G4lW7PQIfJ pic.twitter.com/h7xAySruRE