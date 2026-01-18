Secciones
DeportesFútbol

Boca prueba su equipo ante Olimpia

Úbeda sostendrá la base del once titular en el amistoso de esta noche, con el objetivo de afinar el funcionamiento colectivo antes del debut oficial.

RODAJE. El DT Xeneize busca mejorar la pálida versión que mostró en su último encuentro frente a Millonarios. RODAJE. El DT "Xeneize" busca mejorar la pálida versión que mostró en su último encuentro frente a Millonarios.
Hace 2 Hs

Boca Juniors se prepara para disputar este domingo un nuevo amistoso de pretemporada frente a Olimpia y el entrenador Claudio Úbeda apostará nuevamente por la base del equipo titular que viene de empatar sin goles ante Millonarios en La Bombonera. El encuentro se jugará en San Nicolás desde las 21.00 y será transmitido a través de Disney+.

La intención del cuerpo técnico es sostener la continuidad de los futbolistas que se perfilan como principales opciones para el inicio del Torneo Apertura y, al mismo tiempo, afinar el funcionamiento colectivo para un año donde tendrá que afrontar la Copa Libertadores.

Con el estreno oficial ante Deportivo Riestra cada vez más próximo, la planificación inicial contemplaba una rotación más amplia para dosificar cargas físicas. Sin embargo, lo observado en la práctica del viernes marcó otra señal: el DT volvió a ensayar un once muy similar, manteniendo el esquema 4-3-3 y priorizando el rodaje colectivo por sobre el recambio.

De todos modos, el equipo presentará cuatro modificaciones respecto del último ensayo. Nicolás Figal ingresará por Lautaro Di Lollo en la zaga centra; Malcom Braida ocupará el lateral izquierdo en lugar de Lautaro Blanco; Tomás Belmonte reemplazará a Milton Delgado en el mediocampo y Alan Velasco reaparecerá en el ataque por Brian Aguirre

ENTRE ALGODONES. Desde su llegada en 2023, Cavani ha tenido una serie de lesiones que lo privaron de múltiples encuentros. ENTRE ALGODONES. Desde su llegada en 2023, Cavani ha tenido una serie de lesiones que lo privaron de múltiples encuentros.

Otro aspecto a considerar es la lista de ausencias. El cuerpo técnico no podrá contar con Edinson Cavani, afectado por una lumbalgia, Carlos Palacios, con sinovitis, Milton Giménez, que arrastra una pubalgia, ni Rodrigo Battaglia, con una tendinopatía en el tendón de Aquiles. Ninguno de ellos será arriesgado en esta etapa de la preparación.

Con este panorama, Boca buscará ante el conjunto paraguayo seguir ajustando sociedades, sostener la intensidad y consolidar una idea de juego que le permita llegar en mejores condiciones al inicio de la competencia oficial.

“Todo más cerca”, el mensaje de Cavani mientras continúa su puesta a punto en Boca

“Todo más cerca”, el mensaje de Cavani mientras continúa su puesta a punto en Boca

La formación de Boca vs. Olimpia
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Leandro Paredes; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.


Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsEdinson CavaniAmistosos VeranoTomás BelmonteBrian AguirreLautaro Di LolloLautaro Blanco
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Todo más cerca”, el mensaje de Cavani mientras continúa su puesta a punto en Boca

“Todo más cerca”, el mensaje de Cavani mientras continúa su puesta a punto en Boca

Boca arranca el año con cuatro bajas ante Millonarios: qué les pasó

Boca arranca el año con cuatro bajas ante Millonarios: qué les pasó

Boca empató con Millonarios en su primer ensayo del 2026

Boca empató con Millonarios en su primer ensayo del 2026

Marcos Rojo, entre el interés de Estudiantes y la postura de Racing

Marcos Rojo, entre el interés de Estudiantes y la postura de Racing

Atlético Tucumán se prepara para su segunda prueba en Uruguay

Atlético Tucumán se prepara para su segunda prueba en Uruguay

Lo más popular
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán
2

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?
3

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán
4

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Daniel Abad: “El problema no pasa por el gasto público, sino por la caída de ingresos”
5

Daniel Abad: “El problema no pasa por el gasto público, sino por la caída de ingresos”

Lisandro Catalán cruzó a Daniel Abad: “El deterioro de Tucumán es responsabilidad del gasto público”
6

Lisandro Catalán cruzó a Daniel Abad: “El deterioro de Tucumán es responsabilidad del gasto público”

Más Noticias
Sonríe Hugo Colace: la CD de Atlético confirmó que el octavo refuerzo llega a mañana a Tucumán

Sonríe Hugo Colace: la CD de Atlético confirmó que el octavo refuerzo llega a mañana a Tucumán

Murió Guillermo Salatino: su último posteo y los emotivos mensajes de despedida

Murió Guillermo Salatino: su último posteo y los emotivos mensajes de despedida

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: cómo es hoy la vida de los rugbiers en prisión

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: cómo es hoy la vida de los rugbiers en prisión

Artrosis: la especia milagrosa que alivia los dolores y mejora la movilidad

Artrosis: la especia milagrosa que alivia los dolores y mejora la movilidad

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

Comentarios