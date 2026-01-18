Boca prueba su equipo ante Olimpia

Otro aspecto a considerar es la lista de ausencias. El cuerpo técnico no podrá contar con Edinson Cavani, afectado por una lumbalgia, Carlos Palacios, con sinovitis, Milton Giménez, que arrastra una pubalgia, ni Rodrigo Battaglia, con una tendinopatía en el tendón de Aquiles. Ninguno de ellos será arriesgado en esta etapa de la preparación.