Boca prueba su equipo ante Olimpia

Boca Juniors se prepara para disputar este domingo un nuevo amistoso de pretemporada frente a Olimpia y el entrenador Claudio Úbeda apostará nuevamente por la base del equipo titular que viene de empatar sin goles ante Millonarios en La Bombonera. El encuentro se jugará en San Nicolás desde las 21.00 y será transmitido a través de Disney+.
La intención del cuerpo técnico es sostener la continuidad de los futbolistas que se perfilan como principales opciones para el inicio del Torneo Apertura y, al mismo tiempo, afinar el funcionamiento colectivo para un año donde tendrá que afrontar la Copa Libertadores.
Con el estreno oficial ante Deportivo Riestra cada vez más próximo, la planificación inicial contemplaba una rotación más amplia para dosificar cargas físicas. Sin embargo, lo observado en la práctica del viernes marcó otra señal: el DT volvió a ensayar un once muy similar, manteniendo el esquema 4-3-3 y priorizando el rodaje colectivo por sobre el recambio.
De todos modos, el equipo presentará cuatro modificaciones respecto del último ensayo. Nicolás Figal ingresará por Lautaro Di Lollo en la zaga centra; Malcom Braida ocupará el lateral izquierdo en lugar de Lautaro Blanco; Tomás Belmonte reemplazará a Milton Delgado en el mediocampo y Alan Velasco reaparecerá en el ataque por Brian Aguirre.
Otro aspecto a considerar es la lista de ausencias. El cuerpo técnico no podrá contar con Edinson Cavani, afectado por una lumbalgia, Carlos Palacios, con sinovitis, Milton Giménez, que arrastra una pubalgia, ni Rodrigo Battaglia, con una tendinopatía en el tendón de Aquiles. Ninguno de ellos será arriesgado en esta etapa de la preparación.
Con este panorama, Boca buscará ante el conjunto paraguayo seguir ajustando sociedades, sostener la intensidad y consolidar una idea de juego que le permita llegar en mejores condiciones al inicio de la competencia oficial.
La formación de Boca vs. Olimpia
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Leandro Paredes; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.