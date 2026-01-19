Chile en estado de emergencia debido a los incendios forestales: el increíble video que muestra la catástrofe

El gobierno chileno anunció este domingo que los devastadores incendios en el sur del país causaron al menos 16 muertes hasta el momento. La tragedia afecta severamente a las zonas rurales, donde el fuego avanza sin tregua sobre la vegetación y las viviendas.
Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, informó que la región del Biobío concentra estas nuevas víctimas registradas durante la mañana, las cuales se suman al fallecido reportado ayer. Las autoridades locales mantienen el monitoreo constante ante el incremento en la cifra de víctimas mortales por la emergencia.
¿Por qué Chile se declaró en estado de emergencia?
“Tenemos un número hoy confirmado de 19 personas fallecidas, pero tenemos la certeza de que ese número va a aumentar”, dijo Gabriel Boric, presidente de Chile. A su vez, declaró el estado de emergencia en dos regiones del sur, donde los incendios forestales han obligado a unas 20.000 personas a evacuar sus hogares, según informó Infobae.
Ante la gravedad de la situación, las autoridades confirmaron además la implementación de un toque de queda en la Región del Biobío, en medio de un escenario de emergencia provocado por incendios forestales que avanzan sin control sobre las comunas de Concepción y Penco.
La causa de los fuegos que se propagan a traves de Chile
Las altas temperaturas y los fuertes vientos del verano austral impulsaron las llamas, las cuales destruyeron diversos sectores poblados en las regiones de Ñuble y Biobío. El desastre, situado a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, cobró fuerza durante la madrugada y afectó gravemente a las comunidades locales.
El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que el fuego inició este sábado y avanzó rápidamente sobre el territorio. Actualmente, las condiciones climáticas adversas complican las tareas de control en las zonas donde el incendio consumió por completo múltiples viviendas y áreas forestales.