Chile en estado de emergencia debido a los incendios forestales: el increíble video que muestra la catástrofe

¿Por qué Chile se declaró en estado de emergencia?

“Tenemos un número hoy confirmado de 19 personas fallecidas, pero tenemos la certeza de que ese número va a aumentar”, dijo Gabriel Boric, presidente de Chile. A su vez, declaró el estado de emergencia en dos regiones del sur, donde los incendios forestales han obligado a unas 20.000 personas a evacuar sus hogares, según informó Infobae.