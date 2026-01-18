Los incendios forestales arrasan el sur de Chile: ya son 15 las personas fallecidas y 20.000 evacuados

El gobierno chileno anunció este domingo que los devastadores incendios en el sur del país han dejado al menos 15 muertos, hasta el momento.
“Además del fallecido del día de ayer, tenemos 15 víctimas en lo que va de la mañana. Estos datos pertenecen a la región del Biobío”, informó Luis Cordero, el ministro de Seguridad Pública.
Gabriel Boric, presidente de Chile declaró el estado de emergencia en dos regiones del sur, donde los incendios forestales han obligado a unas 20.000 personas a evacuar sus hogares, según informó Infobae.
Ante la gravedad de la situación, las autoridades confirmaron además la implementación de un toque de queda en la Región del Biobío, en medio de un escenario de emergencia provocado por incendios forestales que avanzan sin control sobre las comunas de Concepción y Penco.
La medida fue adoptada tras una reunión de coordinación entre el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y los delegados presidenciales de las zonas afectadas por estos devastadores siniestros que marcan el inicio de la temporada.