Secciones
SociedadActualidad

Los incendios forestales arrasan el sur de Chile: ya son 15 las personas fallecidas y 20.000 evacuados

El presidente chileno declaró el estado de emergencia en dos regiones del país y se confirmó la implementación de un toque de queda.

Incendios en Chile. FOTO X @latercera Incendios en Chile. FOTO X @latercera
Hace 2 Hs

El gobierno chileno anunció este domingo que los devastadores incendios en el sur del país han dejado al menos 15 muertos, hasta el momento.

“Además del fallecido del día de ayer, tenemos 15 víctimas en lo que va de la mañana. Estos datos pertenecen a la región del Biobío”, informó Luis Cordero,  el ministro de Seguridad Pública.

Sudamérica inflamable: incendios en la Patagonia, Amazonía y Tucumán

Sudamérica inflamable: incendios en la Patagonia, Amazonía y Tucumán

Gabriel Boric, presidente de Chile declaró el estado de emergencia en dos regiones del sur, donde los incendios forestales han obligado a unas 20.000 personas a evacuar sus hogares, según informó Infobae.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades confirmaron además la implementación de un toque de queda en la Región del Biobío, en medio de un escenario de emergencia provocado por incendios forestales que avanzan sin control sobre las comunas de Concepción y Penco.

Incendios en la Patagonia: aplican multas de hasta $6 millones por encender fogatas en zonas prohibidas

Incendios en la Patagonia: aplican multas de hasta $6 millones por encender fogatas en zonas prohibidas

La medida fue adoptada tras una reunión de coordinación entre el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y los delegados presidenciales de las zonas afectadas por estos devastadores siniestros que marcan el inicio de la temporada.

Temas ChilePúblicoGabriel Boric
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Giro histórico en la dieta occidental: Estados Unidos invierte la pirámide alimenticia y abandona la guerra contra la grasa

Giro histórico en la dieta occidental: Estados Unidos invierte la pirámide alimenticia y abandona la guerra contra la grasa

Lo más popular
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán
2

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?
3

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?

Daniel Abad: “El problema no pasa por el gasto público, sino por la caída de ingresos”
4

Daniel Abad: “El problema no pasa por el gasto público, sino por la caída de ingresos”

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán
5

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Dos DNU del PE tomarían fuerza de ley sin debate
6

Dos DNU del PE tomarían fuerza de ley sin debate

Más Noticias
Luna nueva en Capricornio 2026: cómo aprovechar su energía para iniciar proyectos

Luna nueva en Capricornio 2026: cómo aprovechar su energía para iniciar proyectos

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: cómo es hoy la vida de los rugbiers en prisión

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: cómo es hoy la vida de los rugbiers en prisión

Okinawa: el reencuentro con la historia familiar

Okinawa: el reencuentro con la historia familiar

Artrosis: la especia milagrosa que alivia los dolores y mejora la movilidad

Artrosis: la especia milagrosa que alivia los dolores y mejora la movilidad

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

Recuerdos fotográficos: parece un varita, pero no lo es

Recuerdos fotográficos: parece un varita, pero no lo es

Melany, la tucumana que conquistó Colombia

Melany, la tucumana que conquistó Colombia

Comentarios