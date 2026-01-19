Niall Ferguson volvió a elogiar a Javier Milei: "Al final, todos necesitan a alguien como él"

Días antes de esa visita, el historiador había publicado una extensa columna de opinión titulada “El milagro creado por Milei”, difundida en el sitio The Free Press y luego replicada por este medio. En ese texto, Ferguson afirmó: “En menos de 20 meses, Milei eliminó el déficit fiscal, acortándolo del 5% del PBI a cero. Redujo el número de ministerios del Gobierno de 18 a 8”. En ese pasaje recordó frases de campaña del propio Presidente: “¡Ministerio de Turismo y Deportes, afuera!”, “¡Ministerio de Cultura, afuera!”, “¡Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera!”, “¡Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, afuera!”, “¡Ministerio de Obras Públicas, afuera! ¡Aunque se resistan!”.