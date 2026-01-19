Niall Ferguson volvió a elogiar a Javier Milei: "Al final, todos necesitan a alguien como él"

Niall Ferguson, uno de los historiadores y ensayistas más influyentes del ámbito académico internacional, volvió a elogiar públicamente al presidente Javier Milei y lo definió como el “único líder realmente radical en materia fiscal en el mundo”. Las declaraciones fueron realizadas en el pódcast TRIGGERnometry, donde subrayó que el mandatario argentino “se toma esto en serio” y que su programa económico no tiene precedentes en el escenario global actual.
Durante la entrevista, Ferguson remarcó como uno de los principales logros de Milei haber anunciado, en su primer año de gestión, que reduciría el déficit fiscal “del 5% del PBI a cero” y haber cumplido efectivamente con ese objetivo. Para el académico británico, este hecho coloca a la Argentina en una posición singular dentro del debate económico internacional.
El historiador sostuvo además que la experiencia argentina podría anticipar una tendencia global. “Finalmente, se te va a obligar, seas China, Europa, el Reino Unido o Estados Unidos, a hacer algo radical”, afirmó, al tiempo que señaló que las economías desarrolladas también enfrentarán presiones que las llevarán a decisiones drásticas.
Sin embargo, Ferguson advirtió que la determinación política de Milei fue posible en un contexto excepcional, marcado por una inflación que oscilaba entre el 200% y el 300%. Según su análisis, “tienes que tener tu economía completamente plana, boca abajo en el suelo, para conseguir los votos necesarios para hacer cosas radicales”. En ese marco, cerró su reflexión con una frase que resonó con fuerza: “Me consuelo pensando que, al final, todos somos Argentina. Y entonces todos necesitan a Milei”.
El fragmento del pódcast fue compartido en la red social X (ex Twitter) por el canciller Pablo Quirno, quien celebró públicamente las palabras del académico hacia el Presidente. La entrevista original había sido publicada hace dos semanas.
Ferguson mantiene un vínculo cercano con Milei. El pasado 30 de julio ambos se reunieron en un encuentro del que también participaron el fundador de Ualá, Pierpaolo Barbieri; el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el viceministro de Economía, José Luis Daza.
Días antes de esa visita, el historiador había publicado una extensa columna de opinión titulada “El milagro creado por Milei”, difundida en el sitio The Free Press y luego replicada por este medio. En ese texto, Ferguson afirmó: “En menos de 20 meses, Milei eliminó el déficit fiscal, acortándolo del 5% del PBI a cero. Redujo el número de ministerios del Gobierno de 18 a 8”. En ese pasaje recordó frases de campaña del propio Presidente: “¡Ministerio de Turismo y Deportes, afuera!”, “¡Ministerio de Cultura, afuera!”, “¡Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera!”, “¡Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, afuera!”, “¡Ministerio de Obras Públicas, afuera! ¡Aunque se resistan!”.
El análisis también destacó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70, emitido pocos días después de la asunción presidencial, mediante el cual se desregularon mercados clave como los alquileres, las aerolíneas comerciales y el transporte de mercancías por carretera. Ferguson señaló que las reformas laborales llevaron más tiempo, pero finalmente fueron aprobadas tras una dura batalla en el Congreso.
El historiador subrayó que la mayoría de los gobiernos que logran reducir el déficit en magnitudes similares suelen pagar un alto costo político. Como ejemplo, mencionó a Margaret Thatcher en el Reino Unido, quien tardó casi toda su gestión en reducir el déficit público en menos de cuatro puntos del PBI.
En el plano internacional, Ferguson consideró que la experiencia argentina resulta paradigmática. Recordó que, mientras algunos insisten en calificar al libre mercado y al libertarismo como modas pasajeras de los años 80, “el mundo nunca ha visto un gobierno más radicalmente libertario que el de Milei”. En referencia al Nobel Thomas Sargent, sostuvo que solo un verdadero “cambio de régimen” puede erradicar una inflación estructural. El intento gradualista del ex presidente Mauricio Macri fracasó; ahora, el interrogante es si el giro actual tendrá mayor fortuna.
Frente a los desafíos internos y externos que enfrenta la Argentina, la incógnita sobre el futuro permanece abierta. Para Ferguson, el mundo observa atentamente el desenlace, no solo Sudamérica. En sus propias palabras: “Está en juego mucho más que la alegría de las naciones y el acervo público de placeres inofensivos”.