Secciones
EspectáculosFamosos

Marcelo Polino le preguntó a Mirtha Legrand en su mesa sobre el romance entre Juana Viale y Macri

En una mesa cargada de figuras, Mirtha Legrand se refirió por primera vez a las versiones que ligaron sentimentalmente a Juana Viale con Mauricio Macri y reveló detalles de la interna familiar.

La conductora demostró su enojo y contó que su nieta estuvo a punto de iniciar un juicio. La conductora demostró su enojo y contó que su nieta estuvo a punto de iniciar un juicio. Foto: Movil Press
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

El último programa de Mirtha Legrand llegó con una de las confirmaciones que todos esperaban. Este sábado, la diva de los almuerzos se vio acorralada y decidió aprovechar la oportunidad para aclarar un asunto que involucró directamente a su familia. Es que desde que se anunció formalmente la separación del expresidente Mauricio Macri y la empresaria Juliana Awada, la nieta de la conductora se vio involucrada en el asunto.

Julieta Ortega aclaró el supuesto desplante de Palito Ortega a Mirtha Legrand: "Habrás mandado a un teléfono muy viejo"

Julieta Ortega aclaró el supuesto desplante de Palito Ortega a Mirtha Legrand: Habrás mandado a un teléfono muy viejo

La semana pasada, luego de que crecieran abruptamente los rumores de separación, Awada publicó un comunicado confirmando la separación luego de 15 años. De inmediato, la prensa de espectáculos buscó los posibles motivos del divorcio, adjudicando nuevas parejas y hasta amantes a ambos. Pero el rumor que más impacto tuvo fue el que ligó a Juana Viale con Macri.

“Me dolió”: Mirtha Legrand habló del supuesto romance entre Juana Viale y Macri

Este sábado la mesa de Mirtha estuvo conformada plenamente por figuras del espectáculo. Entre los actores Julieta Ortega, Ana María Picchio y Damián De Santo, estuvieron la imitadora Fátima Florez y el periodista de espectáculos Marcelo Polino. Fue este último quien, fiel a su rol en el mundo del show business, abordó el tema para obtener información de primera fuente.

“Me meto en periodista de espectáculos, porque siempre da notas y la otra noche no dio, porque aparentemente querían preguntarle sobre el supuesto romance de Juana con Macri”, dijo Polino refiriéndose a la conductora. Es que, al parecer, la “Chiqui” se molestó con los rumores que surgieron y se negó a enfrentar a la prensa en una de sus últimas salidas públicas.

Sin tapujos y sin dubitar, Mirtha negó tajantemente que existiera o hubiera existido un vínculo amoroso entre su nieta y el expresidente. “Una vil mentira”, declaró, contando que el día anterior había hablado con Viale. “Nada que ver, un disparate. No sé de dónde salió eso”, dijo con visible indignación. Además, detalló que Juana está de novia desde hace tiempo con el medallista olímpico Yago Lange.

Juana Viale estuvo a punto de iniciar un juicio por las habladurías

“¿De dónde salen esas cosas que hacen tanto daño?”, preguntó con molestia Legrand. Además, reparó en que fue Franco Torchia quien desató la polémica en un programa de radio. Luego del trascendido, Cristóbal López, director del medio, emitió un comunicado negando la información oficialmente. “Se venía juicio, ¿eh?”, reveló la conductora. “Es horrible. Más con Macri, que se acaba de separar. Qué ridículo”, enfatizó.

Lejos de serenarse luego del esclarecimiento, Mirtha continuó destacando que el rumor le había generado un gran malestar, al igual que a su hija, Marcela Tinayre, y a su nieta, la principal involucrada. “Además uno lo desmiente, pero no falta quien dice: ‘Algo habrá’. Me molestó muchísimo. Me dolió”, sostuvo.

Temas Mauricio MacriMirtha LegrandJuana Viale
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Julieta Ortega dio detalles de la dolorosa enfermedad que atravesó Palito Ortega: “Le afectó la cara”

Julieta Ortega dio detalles de la dolorosa enfermedad que atravesó "Palito" Ortega: “Le afectó la cara”

Lo más popular
Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico
1

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”
2

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca
3

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana
4

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja
5

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja

Recuerdos fotográficos: ¿Calores eran los de antes? Así estaba el piletón en 1934
6

Recuerdos fotográficos: ¿Calores eran los de antes? Así estaba el piletón en 1934

Más Noticias
Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Cuánto gana un gendarme en enero 2026: salarios actualizados

Cuánto gana un gendarme en enero 2026: salarios actualizados

Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región

Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Comentarios