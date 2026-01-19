Marcelo Polino le preguntó a Mirtha Legrand en su mesa sobre el romance entre Juana Viale y Macri

El último programa de Mirtha Legrand llegó con una de las confirmaciones que todos esperaban. Este sábado, la diva de los almuerzos se vio acorralada y decidió aprovechar la oportunidad para aclarar un asunto que involucró directamente a su familia. Es que desde que se anunció formalmente la separación del expresidente Mauricio Macri y la empresaria Juliana Awada, la nieta de la conductora se vio involucrada en el asunto.
La semana pasada, luego de que crecieran abruptamente los rumores de separación, Awada publicó un comunicado confirmando la separación luego de 15 años. De inmediato, la prensa de espectáculos buscó los posibles motivos del divorcio, adjudicando nuevas parejas y hasta amantes a ambos. Pero el rumor que más impacto tuvo fue el que ligó a Juana Viale con Macri.
“Me dolió”: Mirtha Legrand habló del supuesto romance entre Juana Viale y Macri
Este sábado la mesa de Mirtha estuvo conformada plenamente por figuras del espectáculo. Entre los actores Julieta Ortega, Ana María Picchio y Damián De Santo, estuvieron la imitadora Fátima Florez y el periodista de espectáculos Marcelo Polino. Fue este último quien, fiel a su rol en el mundo del show business, abordó el tema para obtener información de primera fuente.
“Me meto en periodista de espectáculos, porque siempre da notas y la otra noche no dio, porque aparentemente querían preguntarle sobre el supuesto romance de Juana con Macri”, dijo Polino refiriéndose a la conductora. Es que, al parecer, la “Chiqui” se molestó con los rumores que surgieron y se negó a enfrentar a la prensa en una de sus últimas salidas públicas.
Sin tapujos y sin dubitar, Mirtha negó tajantemente que existiera o hubiera existido un vínculo amoroso entre su nieta y el expresidente. “Una vil mentira”, declaró, contando que el día anterior había hablado con Viale. “Nada que ver, un disparate. No sé de dónde salió eso”, dijo con visible indignación. Además, detalló que Juana está de novia desde hace tiempo con el medallista olímpico Yago Lange.
Juana Viale estuvo a punto de iniciar un juicio por las habladurías
“¿De dónde salen esas cosas que hacen tanto daño?”, preguntó con molestia Legrand. Además, reparó en que fue Franco Torchia quien desató la polémica en un programa de radio. Luego del trascendido, Cristóbal López, director del medio, emitió un comunicado negando la información oficialmente. “Se venía juicio, ¿eh?”, reveló la conductora. “Es horrible. Más con Macri, que se acaba de separar. Qué ridículo”, enfatizó.
Lejos de serenarse luego del esclarecimiento, Mirtha continuó destacando que el rumor le había generado un gran malestar, al igual que a su hija, Marcela Tinayre, y a su nieta, la principal involucrada. “Además uno lo desmiente, pero no falta quien dice: ‘Algo habrá’. Me molestó muchísimo. Me dolió”, sostuvo.