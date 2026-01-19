Marcelo Polino le preguntó a Mirtha Legrand en su mesa sobre el romance entre Juana Viale y Macri

El último programa de Mirtha Legrand llegó con una de las confirmaciones que todos esperaban. Este sábado, la diva de los almuerzos se vio acorralada y decidió aprovechar la oportunidad para aclarar un asunto que involucró directamente a su familia. Es que desde que se anunció formalmente la separación del expresidente Mauricio Macri y la empresaria Juliana Awada, la nieta de la conductora se vio involucrada en el asunto.