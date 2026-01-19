“Familia por elección”: el reencuentro de una promoción de Buenos Aires en Tafí del Valle

Al recordar los años de escuela, aparecen las anécdotas. “Nuestro viaje de egresados fue a Córdoba. No pudimos ir a Bariloche porque la mayoría nos pagamos el viaje trabajando; nuestras familias no podían afrontar ese gasto”, recuerdan juntos. También mencionan experiencias compartidas fuera del aula, como las veces que participaron en el programa “Feliz Domingo” para viajar a Bariloche. “Hicimos de todo. Fuimos tres veces a ‘Feliz Domingo’ y las tres veces llegamos a la llave final que abría ‘el cofre de la felicidad’, pero la llave nunca abrió”, menciona Sergio, todavía asombrado de su poca fortuna para el azar.