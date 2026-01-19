Secciones
Yerba Buena fue distinguida por Nación: $12 millones para promoción turística

Los fondos serán destinados a campañas digitales para promover el turismo religioso y gastronómico en el verano

VALIOSA INICIATIVA. Yerba Buena apunta a atraer el turismo religioso.
Hace 5 Hs

Por segundo año consecutivo, la Municipalidad de Yerba Buena fue seleccionada para participar del programa Promover Verano en Argentina, una iniciativa de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación destinada a fortalecer la difusión de destinos turísticos.

En esta edición, la ciudad presentó un proyecto enfocado en la promoción del turismo religioso y gastronómico, que fue distinguido y le permitió acceder a un fondo de $12 millones. El monto será destinado a la producción y difusión de material promocional en campañas digitales, piezas institucionales y distintas acciones de comunicación turística a lo largo de la temporada de verano.

El subdirector de Turismo de Yerba Buena, Víctor Aparicio, explicó el alcance del programa y el trabajo realizado por el municipio. “El programa se llama Promover Verano y está destinado a los municipios del país. Presentas un proyecto con los atractivos de tu ciudad que pueden ser gastronómicos, náuticos, termales, montañosos, entre otros. Nosotros presentamos un proyecto gastronómico-religioso y salimos distinguidos”, señaló.  En ese sentido, recordó que la edición anterior del programa estuvo enfocada en la incorporación de tecnología aplicada al turismo. “El proyecto de 2024 fue destinado a la digitalización de los atractivos. Por ejemplo, nosotros pusimos unos tótem, adquirimos cascos de realidad virtual y también cámaras 360°”, detalló. En cambio, la iniciativa actual apunta directamente a la promoción. “La de este año es para la digitalización en promoción turística, por ejemplo llamar a un influencer o hacer un spot publicitario”, agregó.

Aparicio también remarcó los mecanismos de control y rendición exigidos por Nación: “El control que va haciendo Nación es compartir el contenido que vamos produciendo y a su vez se hace rendición de cuentas. El monto fue de $12 millones y comprende la promoción de todo el verano”, afirmó.

En relación con la oferta gastronómica local, el funcionario destacó el crecimiento sostenido del sector en distintos puntos de la ciudad. “El crecimiento es paulatino y se van amoldando a diferentes demandas. Hay lugares sobre avenida Aconquija y Perón que además de ofrecer gastronomía también lo hacen con otras actividades. Promueven la actividad turística y agregan valor gastronómico”, sostuvo. Según indicó, la zona de avenida Presidente Perón se consolidó como un polo gastronómico y deportivo gracias a obras de adecuación y a una estrategia municipal orientada a potenciar la ciudad de manera integral.

Por último, se refirió al desarrollo del turismo religioso, uno de los ejes centrales del proyecto presentado. “Desde que arrancamos en la gestión tenemos un circuito religioso que abarca atractivos como el Cristo en el acceso a la ciudad, un nuevo monumento de Juan Pablo II en la rotonda del Cerro, la parroquia Nuestra Señora del Valle y otras parroquias y monumentos que tienen historia. Queremos mostrar y contar esto al vecino como al turista”, explicó. Y concluyó: “Es importante porque en cierta medida se estaba perdiendo un poco esa identidad del pueblo”.

Temas Yerba Buena
