Yerba Buena fue distinguida por Nación: $12 millones para promoción turística

El subdirector de Turismo de Yerba Buena, Víctor Aparicio, explicó el alcance del programa y el trabajo realizado por el municipio. “El programa se llama Promover Verano y está destinado a los municipios del país. Presentas un proyecto con los atractivos de tu ciudad que pueden ser gastronómicos, náuticos, termales, montañosos, entre otros. Nosotros presentamos un proyecto gastronómico-religioso y salimos distinguidos”, señaló. En ese sentido, recordó que la edición anterior del programa estuvo enfocada en la incorporación de tecnología aplicada al turismo. “El proyecto de 2024 fue destinado a la digitalización de los atractivos. Por ejemplo, nosotros pusimos unos tótem, adquirimos cascos de realidad virtual y también cámaras 360°”, detalló. En cambio, la iniciativa actual apunta directamente a la promoción. “La de este año es para la digitalización en promoción turística, por ejemplo llamar a un influencer o hacer un spot publicitario”, agregó.