Choque en la Ruta 89: una familia que viajaba de vacaciones a Brasil protagonizó un accidente

Un accidente de tránsito se registró este viernes por la mañana sobre la Ruta Nacional 89, a la altura del barrio Sur de Suncho Corral, y fue protagonizado por una camioneta y un automóvil que circulaban en el mismo sentido.
Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió alrededor de las 9.20. Una camioneta Volkswagen Amarok, en la que viajaban cuatro personas, se desplazaba por la ruta cuando, de manera imprevista, fue impactada por un automóvil que se cruzó en su trayectoria. Pese a la maniobra de frenado, el conductor no logró evitar la colisión.
El conductor de la camioneta, Agustín Mariani, de 25 años, manifestó a los efectivos que viajaba acompañado por su madre y dos jóvenes más, todos oriundos de la provincia de Tucumán, y que se dirigían de vacaciones hacia Brasil.
El otro vehículo involucrado fue un Chevrolet Corsa, conducido por un hombre de 36 años, domiciliado en Suncho Corral, quien presentaría signos de haber consumido alcohol, de acuerdo con las primeras observaciones policiales realizadas en el lugar.
Personal policial de la Comisaría 28, con jurisdicción en la zona, intervino en el procedimiento para realizar las actuaciones correspondientes y ordenar el tránsito en el sector.
Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la existencia de personas con lesiones de gravedad, aunque se aguardaba el resultado de las pericias para establecer con precisión la mecánica del hecho y determinar responsabilidades.