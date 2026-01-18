Choque en la Ruta 89: una familia que viajaba de vacaciones a Brasil protagonizó un accidente

Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió alrededor de las 9.20. Una camioneta Volkswagen Amarok, en la que viajaban cuatro personas, se desplazaba por la ruta cuando, de manera imprevista, fue impactada por un automóvil que se cruzó en su trayectoria. Pese a la maniobra de frenado, el conductor no logró evitar la colisión.