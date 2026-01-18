Secciones
Seguridad

Choque en la Ruta 89: una familia que viajaba de vacaciones a Brasil protagonizó un accidente

La camioneta y el auto circulaban en el mismo sentido .

Choque en la Ruta 89: una familia que viajaba de vacaciones a Brasil protagonizó un accidente
Hace 2 Hs

Un accidente de tránsito se registró este viernes por la mañana sobre la Ruta Nacional 89, a la altura del barrio Sur de Suncho Corral, y fue protagonizado por una camioneta y un automóvil que circulaban en el mismo sentido.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió alrededor de las 9.20. Una camioneta Volkswagen Amarok, en la que viajaban cuatro personas, se desplazaba por la ruta cuando, de manera imprevista, fue impactada por un automóvil que se cruzó en su trayectoria. Pese a la maniobra de frenado, el conductor no logró evitar la colisión.

Choque en la Ruta 89: una familia que viajaba de vacaciones a Brasil protagonizó un accidente

El conductor de la camioneta, Agustín Mariani, de 25 años, manifestó a los efectivos que viajaba acompañado por su madre y dos jóvenes más, todos oriundos de la provincia de Tucumán, y que se dirigían de vacaciones hacia Brasil.

El otro vehículo involucrado fue un Chevrolet Corsa, conducido por un hombre de 36 años, domiciliado en Suncho Corral, quien presentaría signos de haber consumido alcohol, de acuerdo con las primeras observaciones policiales realizadas en el lugar.

Personal policial de la Comisaría 28, con jurisdicción en la zona, intervino en el procedimiento para realizar las actuaciones correspondientes y ordenar el tránsito en el sector.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la existencia de personas con lesiones de gravedad, aunque se aguardaba el resultado de las pericias para establecer con precisión la mecánica del hecho y determinar responsabilidades.

Temas TucumánBarrio Sur
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Un hombre fue detenido en Buenos Aires por el crimen de Érika Antonella Álvarez

Un hombre fue detenido en Buenos Aires por el crimen de Érika Antonella Álvarez

Lo más popular
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán
2

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

Abad le pidió a Catalán que ayude a solucionar los problemas de Tucumán
3

Abad le pidió a Catalán que ayude a solucionar los problemas de Tucumán

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?
4

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán
5

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Lisandro Catalán cruzó a Daniel Abad: “El deterioro de Tucumán es responsabilidad del gasto público”
6

Lisandro Catalán cruzó a Daniel Abad: “El deterioro de Tucumán es responsabilidad del gasto público”

Más Noticias
Abad le pidió a Catalán que ayude a solucionar los problemas de Tucumán

Abad le pidió a Catalán que ayude a solucionar los problemas de Tucumán

Discutieron, él se fue en bicicleta y ella lo atropelló

Discutieron, él se fue en bicicleta y ella lo atropelló

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: cómo es hoy la vida de los rugbiers en prisión

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: cómo es hoy la vida de los rugbiers en prisión

Artrosis: la especia milagrosa que alivia los dolores y mejora la movilidad

Artrosis: la especia milagrosa que alivia los dolores y mejora la movilidad

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

Comentarios