Lisandro Catalán cruzó a Daniel Abad: “El deterioro de Tucumán es responsabilidad del gasto público”

El ministro de Economía había afirmado que el problema de las finanzas de la Provincia "pasa por la caída de ingresos" nacionales.

Hace 2 Hs

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, criticó Daniel Abad, y al "modelo de gestión provincial", tras las declaraciones del ministro de Economía sobre la caída de los ingresosnacionales.

“Lo que está diciendo el ministro es una barbaridad”, sostuvo Catalán, quien además afirmó que la Legislatura de Tucumán "es la más cara del país, con concejos deliberantes sobredimensionados y un Estado ineficiente, sostenido por estructuras que no brindan respuestas concretas a los ciudadanos", según un comunicado.

El dirigente libertario remarcó además que la provincia soporta la mayor carga impositiva del país, a pesar de la falta de infraestructura y de servicios públicos acordes a esa presión fiscal. “Los tucumanos pagan impuestos récord y reciben un Estado que no funciona”, señaló.

Según Catalán, el origen del problema es claro: “El deterioro de la provincia es consecuencia directa de un gasto público descontrolado, pensado para beneficiar a la política de siempre y no para mejorar la vida de la gente”.

Finalmente, propuso "reducir al máximo el gasto público, ordenar el Estado y administrar los recursos con responsabilidad para avanzar en una baja de impuestos que permita aliviar a los ciudadanos y generar condiciones reales para la inversión privada".

"Sin un Estado austero y eficiente no hay desarrollo posible", concluyó.

