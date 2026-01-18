Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

San Miguel de Tucumán y gran parte de la provincia se encuentran bajo vigilancia meteorológica este domingo 18 de enero de 2026.
Con una humedad del 99% y un cielo ya cubierto por tormentas desde las primeras horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que la inestabilidad será la protagonista de toda la jornada.
En la provincia de Tucumán rige una alerta naranja que afecta a los departamentos de Burruyacu, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, así como a las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Estos fenómenos podrán estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, granizo e intensa actividad eléctrica.
Un punto de especial cuidado son las ráfagas de viento, que podrían superar los 90 km/h. Se estima que el agua acumulada rondará entre los 60 y 115 mm, pudiendo ser superada de manera puntual.
La jornada en San Miguel de Tucumán y alrededores comenzó con una temperatura de 23.1° a las 8, y debido a la densa cobertura nubosa y las precipitaciones constantes, se espera que el termómetro tenga poco recorrido, alcanzando una máxima que no superará los 27°. A la noche podría descender hasta los 22°.
Respecto de las lluvias, la mañana presenta una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y 70% con tormentas fuertes. Sin embargo, el panorama se complicará hacia la tarde y la noche, cuando la probabilidad de lluvias suba drásticamente al rango de 70% a 100%.
Para estas últimas franjas horarias, el Servicio Meteorológico Nacional prevé el desarrollo de tormentas severas, lo que refuerza la vigencia del alerta naranja en toda la región.
Datos del SMN
Actualmente, la visibilidad se encuentra reducida a apenas 4 km debido a los fenómenos de tormenta débil, con vientos del oeste a 6 km/h que rotarán hacia el sur durante el día.
Recomendación: ante la alerta naranja, se solicita a la población asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar circular por zonas anegadas y mantenerse alejados de cables o postes de electricidad.