Los dos ídolos de River que cumplen años el mismo día que Gallardo: ¿Quiénes son?

Ese primer ciclo se extendió hasta 2020 y dejó títulos, protagonismo selectivo y una imagen consolidada de jugador determinante en escenarios límite. Tras una segunda etapa breve en 2022, Quintero regresó al club en 2025 para iniciar su tercer ciclo, un hecho inédito para un futbolista extranjero en la historia de River. Con más de 114 partidos disputados, 20 goles y 24 asistencias, su paso quedó definido menos por la continuidad que por la trascendencia de sus intervenciones.