Incendios en la Patagonia: aplican multas de hasta $6 millones por encender fogatas en zonas prohibidas

Las operaciones aéreas y terrestres continúan concentradas en frentes críticos como Los Paredones, donde el incendio cruzó la Ruta Nacional 40 y avanzó hacia la zona de Laguna Las Mercedes. En paralelo, se mantienen tareas de vigilancia permanente sobre infraestructuras clave como la usina local, la escuela de El Coihue y complejos turísticos cercanos al lago Epuyén. En algunos sectores, los brigadistas debieron replegarse de manera temporaria ante la reactivación de focos en zonas altas.