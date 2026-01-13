Incendios en la Patagonia: aplican multas de hasta $6 millones por encender fogatas en zonas prohibidas

En el contexto de la grave emergencia ígnea que atraviesa gran parte de la Patagonia, las autoridades nacionales y provinciales endurecieron los controles y sanciones ante conductas que ponen en riesgo áreas naturales protegidas. En ese marco, se aplicaron multas de hasta $6 millones a personas que encendieron fogatas en zonas expresamente prohibidas.
En el Parque Nacional Lanín, en la provincia de Neuquén, un grupo de guardaparques detectó fogatas encendidas en distintos sectores inhabilitados para ese fin. Estos episodios se produjeron mientras los incendios forestales ya consumieron un centenar de hectáreas, provocaron la muerte de miles de animales y obligaron a evacuar personas en varias provincias patagónicas. Actualmente, Chubut es la jurisdicción más afectada por el avance del fuego.
Los agentes de conservación del Lanín llevaron adelante operativos intensificados en áreas lacustres y en las costas de lagos y ríos. Allí identificaron tanto a residentes como a turistas que habían prendido fuego en sitios no autorizados. También detectaron personas paseando perros, una actividad prohibida por el reglamento del parque.
Como respuesta, la intendencia del parque labró actas de infracción que derivaron en sanciones económicas que oscilan entre los $400.000 y los $6.000.000, de acuerdo con la gravedad de la falta y la reincidencia, según los datos oficiales difundidos.
Las autoridades reiteraron la prohibición absoluta de hacer fuego fuera de los campings organizados y solicitaron la colaboración de guías y visitantes para denunciar cualquier situación irregular. Recordaron que las denuncias pueden realizarse aportando registros fotográficos o videos a la radioestación del parque.
Situaciones similares se detectaron en el Parque Nacional Nahuel Huapi, donde el personal identificó fogones y acampes en sectores sensibles como Isla Victoria, playa Muñoz, el río Limay y el área de Confluencia. En estos lugares, considerados de alto valor ambiental y con riesgo extremo de incendios, se aplicaron multas que parten desde los $2.000.000 y que pueden incrementarse según la gravedad, el daño ocasionado y la reiteración de la infracción.
Mientras tanto, la lucha contra el fuego en Chubut atraviesa una etapa clave. De los 32 focos detectados en la provincia, 22 ya fueron extinguidos gracias a un operativo que involucró a 295 brigadistas y a la coordinación de múltiples organismos estatales.
En localidades como Epuyén y Cholila, los incendios provocaron daños en el tendido eléctrico que dejaron a la población sin suministro. La restitución del servicio demandó el trabajo de 50 operarios de servicios públicos e infraestructura.
Las operaciones aéreas y terrestres continúan concentradas en frentes críticos como Los Paredones, donde el incendio cruzó la Ruta Nacional 40 y avanzó hacia la zona de Laguna Las Mercedes. En paralelo, se mantienen tareas de vigilancia permanente sobre infraestructuras clave como la usina local, la escuela de El Coihue y complejos turísticos cercanos al lago Epuyén. En algunos sectores, los brigadistas debieron replegarse de manera temporaria ante la reactivación de focos en zonas altas.
Por otra parte, el fiscal que investiga los incendios forestales en Chubut, Carlos Díaz Mayer, señaló que la investigación se centra en determinar quiénes estuvieron en el área donde se inició el fuego, ubicada en un paraje aislado entre la localidad del Oso y Puerto Patriada, a unos ocho kilómetros de este último balneario.
Hasta el momento, hay más de 12.000 hectáreas afectadas. Si bien 22 de los 32 focos ya fueron extinguidos, continúan trabajando más de 250 brigadistas en un operativo conjunto entre Nación y la Provincia. El Servicio Provincial de Manejo del Fuego informó que las llamas arrasaron cerca de 11.970 hectáreas en áreas rurales próximas a Epuyén, El Hoyo y otras zonas aledañas.
Díaz Mayer precisó que, gracias al trabajo pericial, se pudo determinar con precisión el momento de inicio del foco principal. “Es momentos antes de las 15 horas, 14:50 y algo, 14:40 y algo, por ahí vamos”, detalló, al referirse a la tarde del 5 de enero. Un dispositivo especializado detectó gases propios de combustibles en el lugar, lo que permitió establecer que se trató de dos focos y que la posible intencionalidad continúa bajo análisis.
El fiscal remarcó, además, que el sitio afectado no era apto para fogatas ni asados y que se encuentra a unos 200 metros del único camino de acceso a la zona.