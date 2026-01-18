Secciones
La suba de los alimentos empuja la inflación de enero, pero hay señales de desaceleración de los aumentos

Aunque 2025 acumuló el menor índice del Indec de los últimos ocho años, diciembre marcó la cifra mensual más alta desde abril y confirmó ocho meses sin desaceleración.

Los datos de inflación de diciembre, que cerró en 2,8%, dejan un escenario con matices. Por un lado, el acumulado de 2025 alcanzó el 31,5%, el registro más bajo de los últimos ocho años. Por otro, el dato mensual fue el más elevado desde abril y marcó el octavo mes consecutivo sin descensos del índice del Indec, una señal de estancamiento en la desaceleración. 

En este contexto, hay un punto que no admite discusión: los alimentos siguen siendo el rubro más dinámico y sensible en la evolución de los precios.

Los relevamientos de la segunda semana de enero refuerzan esa tendencia. Según la consultora LCG, entre el 7 y el 14 de enero la categoría Alimentos y Bebidas aumentó 0,5%, con un fuerte impacto de las verduras, que explicaron el 36% del incremento semanal, tras subir 2,1%. A esto se sumaron los aceites, con un alza del 1,9%, mientras que bebidas y lácteos aportaron una incidencia negativa cercana a 0,7 puntos porcentuales sobre la inflación mensual.

En la misma línea, Eco Go registró una variación semanal algo mayor, del 0,8%, aunque coincidió en señalar a las verduras frescas y congeladas como el principal factor de presión, con subas cercanas al 7%. También se destacaron los aumentos en aceites y grasas (3,75%), papa (3%) y carnes (0,5%), consignó el diario "Ámbito".

Este comportamiento, registrado en el Gran Buenos Aires, contrasta con el cierre de diciembre, cuando los alimentos subieron 3,1%, impulsados principalmente por el fuerte aumento de la carne durante las fiestas de fin de año. Si la tendencia actual se sostiene, la inflación mensual se ubicaría nuevamente por encima del 2% -Eco Go proyecta un 2,3%-, aunque mantendría un ritmo de crecimiento más contenido.

En un mes marcado por el consumo estacional, Alimentos y Bebidas fue la división con mayor incidencia, superando el promedio general. Detrás se ubicaron Transporte (+4%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+3,4%) y Comunicación (+3,3%), completando un panorama donde los precios, si bien muestran moderación en el acumulado anual, continúan ejerciendo presión sobre el día a día de los consumidores.

