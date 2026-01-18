La suba de los alimentos empuja la inflación de enero, pero hay señales de desaceleración de los aumentos

Los relevamientos de la segunda semana de enero refuerzan esa tendencia. Según la consultora LCG, entre el 7 y el 14 de enero la categoría Alimentos y Bebidas aumentó 0,5%, con un fuerte impacto de las verduras, que explicaron el 36% del incremento semanal, tras subir 2,1%. A esto se sumaron los aceites, con un alza del 1,9%, mientras que bebidas y lácteos aportaron una incidencia negativa cercana a 0,7 puntos porcentuales sobre la inflación mensual.