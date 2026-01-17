Marta Fort atropelló a una mujer de 89 años: qué pasó y cuál es su situación judicial

Marta Fort, hija del empresario y figura mediática Ricardo Fort, protagonizó este sábado un accidente de tránsito en el barrio porteño de Belgrano. El hecho ocurrió en la calle Migueletes al 1100, entre las avenidas Olleros y Federico Lacroze, cuando la joven circulaba con su camioneta BMW y atropelló a una mujer de 89 años.
Según pudo saber Teleshow a partir de fuentes judiciales, la mujer quedó tendida en el suelo tras el impacto y debió ser asistida por personal del SAME, que acudió rápidamente al lugar. De acuerdo con la información policial, la víctima cruzaba la calle “de manera incorrecta” cuando fue impactada de forma leve por el vehículo conducido por Fort, de 21 años.
Los médicos del SAME diagnosticaron politraumatismos y dispusieron el traslado de la mujer a un hospital porteño para una mejor evaluación y atención médica.
La causa fue caratulada como “lesiones” y quedó en manos de la Unidad de Flagrancia NORTE, a cargo de la doctora Amanda Ferteins, según consta en datos oficiales. Marta Fort fue notificada de las diligencias correspondientes antes de retirarse del lugar del hecho y quedó a disposición de la Justicia.
En diálogo con Teleshow, el abogado de Fort, César Carozza, aseguró que la mujer herida “está bien” y explicó que, por el momento, no cuenta con más información. Adelantó además que el próximo lunes se presentará para recabar los datos necesarios con el objetivo de formalizar la denuncia del siniestro. El letrado precisó que el automóvil no fue secuestrado, ya que la policía actuó en el lugar y realizó las diligencias correspondientes.
Testigos del hecho relataron que la conductora realizó una maniobra para esquivar un vehículo que se encontraba estacionado en doble fila y que, al abrirse para pasar, atropelló a la mujer. “Ella venía conduciendo, había uno en doble fila, se abrió para pasarlo y se la llevó por delante. También había una moto entorpeciendo”, señalaron personas que presenciaron el accidente y se acercaron a colaborar.
Tras cumplir con las formalidades del caso, Marta Fort se retiró del lugar. En las imágenes que trascendieron, se la observa visiblemente movilizada por el episodio, que afortunadamente no tuvo consecuencias mayores.
Antecedente reciente
Cabe recordar que meses atrás Felipe Fort, hermano gemelo de Marta, también protagonizó un incidente vehicular. En esa oportunidad, chocó con una moto en un hecho calificado como un “choque simple”, sin heridos ni consecuencias legales.
El episodio ocurrió cuando ambos vehículos circulaban en la misma dirección por la avenida del Libertador y, al llegar a la calle Mariscal Ramón Castilla, el motociclista intentó girar. En ese momento, el automóvil conducido por Fort impactó desde atrás. Una ambulancia del SAME realizó controles clínicos en el lugar y confirmó que no hubo lesiones.
Tanto Felipe Fort como el motociclista, identificado como Victoriano Jesús Valdivia Rojas, optaron por no iniciar acciones judiciales, por lo que el hecho quedó asentado únicamente en una constancia policial, sin apertura de causa. Ambos vehículos -un BMW 220i y la motocicleta- contaban con seguros en regla, según confirmó en su momento el abogado César Carozza. “Será una cuestión a resolver con las compañías”, sintetizó el letrado.