Marta Fort atropelló a una mujer de 89 años: qué pasó y cuál es su situación judicial

En diálogo con Teleshow, el abogado de Fort, César Carozza, aseguró que la mujer herida “está bien” y explicó que, por el momento, no cuenta con más información. Adelantó además que el próximo lunes se presentará para recabar los datos necesarios con el objetivo de formalizar la denuncia del siniestro. El letrado precisó que el automóvil no fue secuestrado, ya que la policía actuó en el lugar y realizó las diligencias correspondientes.